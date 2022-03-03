Rusya petrol rezervi ne kadar? Rusya - Ukrayna savaşı sürerken vatandaşlar iki ülke hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Rusya petrol rezervi ne kadar? Rusya petrol üretimi hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Rusya petrol rezervi ne kadar? İşte detaylar...

RUSYA PETROL REZERVİ

Rusya, OPEC üyesi olmayan en büyük petrol üreticisi ve Suudi Arabistan'dan sonra en büyük ikinci petrol üreticisidir. Buna rağmen Rusya zaman zaman dünyanın bir numaralı üreticisi olarak Suudi Arabistan'ı geride bırakmıştır. 2006 yılında Rusya küresel petrol üretiminin %12,1'ine ve küresel petrol ihracatının %11,6'sına katkıda bulunmuştur. Haziran 2006'da Rus ham petrol ve kondensat üretimi, Sovyet sonrası dönemde maksimum günde 9,7 milyon varile (1.540.000 m3) ulaştı ve 2000 yılında üretimi 3,2 milyon varil/gün (510.000 m3/gün) aştı. Rus ihracatı, esas olarak Avrupa pazarına giden 5 milyon varil/gün (790.000 m3/gün) petrol ve yaklaşık 2 milyon varil/gün (320.000 m3/gün) miktarındaki rafine ürünlerden oluşmaktadır. 2005 yılında iç talep ortalama 2,6 milyon varil/gün (410.000 m3/gün) idi. Rusya aynı zamanda Kazakistan'dan gelen petrol için ana geçiş ülkesidir.

En büyük Rus petrol şirketi Rosneft, ardından Lukoil, TNK-BP, Surgutneftegaz, Gazprom Neft ve Tatneft gelmektedir. Tüm petrol boru hatları (Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu hariç) devletin tekeli olan Transneft'e aittir ve bu şirket tarafından işletilmektedir; diğer petrol ürünleri boru hatları, yan kuruluşu olan Transnefteproduct'a aittir ve işletilmektedir. Transneft şu anda Rus petrolünü Asya-Pasifik pazarlarına (Çin, Japonya, Kore) getirecek Doğu Sibirya-Pasifik Okyanusu petrol boru hattını inşa ediyor.

Petrollü şeyl

Rusya, 35.47 milyar ton petrollü şeyle eşit olarak Avrupa'nın en büyük petrollü şeyl rezervine sahiptir. 80'den fazla petrol şeyl tortusu tespit edilmiştir. Ana yataklar Volga-Petchyorsk eyaletinde ve Baltık Havzasında bulunmaktadır. Volga-Petchyorsk eyaletindeki yatakların çıkarılması 1930'larda başladı, ancak çevre sorunları nedeniyle terk edildi. Ana petrollü şeyl endüstrisi Slantsy'deki Baltık Havzası'nda yoğunlaştı, ancak 1990'ların sonunda Slantsy petrollü şeyl işleme tesisi ve petrollü şeylle çalışan elektrik santrali, geleneksel hidrokarbonları kullanmak üzere dönüştürüldü ve madencilik faaliyetleri 2005'ten önce sona erdi. Halen Syzran'da küçük bir işleme tesisi faaliyete devam ediyor.

Doğal bitüm ve ekstra ağır petrol

Volga-Urallar ve Kuzey Kafkasya-Mangyshlak havzalarında küçük ekstra ağır petrol rezervleri tespit edilmiştir. Doğu Sibirya'daki Lena-Tunguska havzasında büyük doğal bitüm yatakları bulunmaktadır. Diğer bitüm yatakları Timan-Pechora ve Volga-Urals Havzalarında ve Tataristan'da bulunmaktadır. Eylül 2007'de Tatneft ve Royal Dutch Shell, Tataristan'da Tatneft'in halihazırda pilot bitüm üretimi yaptığı ağır ham petrol üretimi geliştirmek için stratejik bir ortaklık kurduklarını açıkladı.

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