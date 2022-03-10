Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 200 bini aştı - Haberler

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Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 200 bini aştı

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
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Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 200 bini aştı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan Macaristan'a giriş yapanların sayısının 200 bini aştığını duyurdu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan Macaristan'a giriş yapanların sayısının 200 bini aştığını duyurdu.

Szijjarto, yaptığı açıklamada, ülkesinin, askeri saldırıyı kınadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini sürdürdüğünü söyledi.

21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda Avrupa'da şehir kuşatmaları ve acımasız savaş eylemlerinin yaşanıyor olmasının korkunç ve şok edici olduğunu kaydeden Szijjarto, savaşın başlangıcından bugüne kadar Ukrayna'dan Macaristan'a 201 bin 706 kişinin giriş yaptığını belirtti.

Szijjarto, ülkesinin, Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmak istemediğini bu yüzden Ukrayna'ya asker ve silah yollamayacaklarını, ayrıca Macaristan-Ukrayna sınırından silah geçişine de izin vermeyeceklerini aktardı.

Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 200 bini aştı

Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 200 bini aştı

Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 200 bini aştı

Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 200 bini aştı

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Ticaret, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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