Rusya Milli Takımı'nda 2 futbolcu, koronavirüs şüphesiyle izole edildi
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Rusya Milli Takımı'nda 2 futbolcu, koronavirüs şüphesiyle izole edildi

07.10.2020 12:01 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:26

A Milli Futbol Takımımız ile Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek Rusya Milli Takımı'nda 2 futbolcuda korovirüs şüphesi oluştu. Dzhikia ve Guilherme'nin koronavirüs test sonuçlarının şüpheli olduğunu ve iki sporcunun takımdan izole edildiği açıklandı.

Rusya A Milli Futbol Takımı basın servisinin yaptığı bilgilendirmede, milli takım oyuncuları Georgy Dzhikia ve Guilherme'nin koronavirüs test sonuçlarının şüpheli olduğunu ve iki sporcunun takımdan izole edildiğini açıkladı.

Rusya Milli Takımı'nın basın servisi, "Düzenli olarak yapılan incelemelerden birinin sonuçlarına göre, Georgy Djikia ve Marinato Guilherme şüpheli test sonuçları aldı. Şu anda sonuçlar yeniden kontrol ediliyor ve bu biraz zaman alacak" dedi.

"KENDİLERİNİ MÜKEMMEL HİSSEDİYORLAR"

www.gazetemru.com 'da yer alan habere göre "Her iki oyuncu da izole edildi ve günlük olarak test edilmeye devam edilecekler. Semptomları yok, kendilerini mükemmel hissediyorlar. Takımdaki diğer oyuncularının ve personelin hepsinin test sonuçlar negatif" ifadelerine yer verildi.

BİR HAFTADA 3 MAÇ

Rus Milli Takımı, 8 Ekim'de İsveç ile bir hazırlık maçı oynayacak ve ardından Türkiye ile 11 Ekim'de, Macaristan ile ise 14 Ekim'de UEFA Uluslar Ligi için sahaya çıkacak. Karşılaşmalar Moskova'da olacağı için Rusya Milli Takımı, Moskova Bölgesi Novogorsk'taki kampta maçlara hazırlanmaya devam ediyor.

Rusya Milli Takımı'nda 2 futbolcu, koronavirüs şüphesiyle izole edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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