Rusya'da son 24 saatte 24 bin 581 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 24 bin 581 yeni koronavirüs vakası

22.11.2020 11:42 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:47
Rusya'da son 24 saatte 24 bin 581 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 581 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 581 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 89 bin 329'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 581 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 89 bin 329'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 401 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 36 bin 179'a ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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