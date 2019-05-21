Rusya'da Muhabirlerin Kovulmasına Tepki Gösteren Gazeteciler Topluca İstifa Etti

Rusya'da Muhabirlerin Kovulmasına Tepki Gösteren Gazeteciler Topluca İstifa Etti

Rusya'da yayın yapan Kommersant gazetesinin politika editörü ile aynı birimde çalışan 10 gazeteci, iki meslektaşlarının işten kovulması nedeniyle istifa etti

Rusya'da Muhabirlerin Kovulmasına Tepki Gösteren Gazeteciler Topluca İstifa Etti

Rusya'da yayın yapan Kommersant gazetesinin politika editörü ile aynı birimde çalışan 10 gazeteci, iki meslektaşının işten kovulması nedeniyle istifa etti.

Kommersant'ta 17 Nisan'da yayımlanan haberde, muhabirler Ivan Safronov ve Maxim Ivanov, isimsiz kaynaklara dayandırarak hükümette gelecek günlerde bir değişiklik olacağını yazmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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