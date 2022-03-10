Rusya, 200'den fazla ekipman ve ürünün ihracatını yasakladı

Rus hükümeti, 200'den fazla ürünün ihracatının 2022'nin sonuna kadar geçici olarak yasakladı. Söz konusu ürünler arasında teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının yer alıyor.

YASAK KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER

Demir yolu taşımacılığı ekipmanları, konteyner, türbinler, metal ve taş işleme makineleri de yasak kapsamına girerken, monitörler, projektörler, konsol ve panellerin de ihracatı durduruldu.

AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ÜLKELERİNE YASAK YOK

İhracat yasağı Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışında kalan tüm ülkeleri kapsıyor. Hükümet Rusya'ya "dostane olmayan" adımlar atanı ülkelere kereste ihracatının da geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

PUTİN 8 MART'TA TALİMAT VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart'ta, hükümetin belirleyeceği bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının yasaklanması talimatını vermişti.

AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ÜLKELERİ