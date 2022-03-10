Rusya, 200'den fazla ekipman ve ürünün ihracatını yasakladı
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Putin'in talimatıyla harekete geçen Rus hükümeti; yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını yasakladı. Yasak 200'den fazla ürünü kapsıyor.
Rus hükümeti, 200'den fazla ürünün ihracatının 2022'nin sonuna kadar geçici olarak yasakladı. Söz konusu ürünler arasında teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının yer alıyor.
Demir yolu taşımacılığı ekipmanları, konteyner, türbinler, metal ve taş işleme makineleri de yasak kapsamına girerken, monitörler, projektörler, konsol ve panellerin de ihracatı durduruldu.
İhracat yasağı Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışında kalan tüm ülkeleri kapsıyor. Hükümet Rusya'ya "dostane olmayan" adımlar atanı ülkelere kereste ihracatının da geçici olarak durdurulduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart'ta, hükümetin belirleyeceği bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının yasaklanması talimatını vermişti.
- Belarus
- Ermenistan
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Rusya
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022