Rusya'da 4 bin 774 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da 4 bin 774 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 774 kişide daha virüs tespit edildi.

23.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:53
Rusya'da 4 bin 774 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 774 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 62 bin 773'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayılarında artış devam ediyor. Ülkede 4 bin 774 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 62 bin 773'e yükselirken; 42 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 555'e çıktı.


Kaynak: DHA

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