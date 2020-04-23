Rusya'da 4 bin 774 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 4 bin 774 kişide daha virüs tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 774 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 62 bin 773'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayılarında artış devam ediyor. Ülkede 4 bin 774 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 62 bin 773'e yükselirken; 42 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 555'e çıktı.

Kaynak: DHA