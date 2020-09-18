Rusya, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Güney Kore'ye uçuşları yeniden başlatıyor
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Rusya, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Güney Kore'ye uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya Korona Virüs Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Güney Kore'ye uçuşların yeniden başlatılacağı duyuruldu.

Rusya, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Güney Kore'ye uçuşları yeniden başlatıyor
18.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:58

Rusya Korona Virüs Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Güney Kore'ye uçuşların yeniden başlatılacağı duyuruldu.

Korona virüs salgınında en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunan Rusya'da önümüzdeki günlerde uluslararası uçuşlara yenileri eklenecek. Rusya Korona Virüs Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada, 21 Eylül'den itibaren Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan'a, 27 Eylül'den itibaren ise Güney Kore'ye uçuşların yeniden başlatılacağı duyuruldu. Merkez, uçuşların karşılıklı ve haftalık olarak yapılacağını açıklarken, hükümetin korona virüs salgını nedeni ile ilkbaharda başlattığı özel tahliye uçuşlarını ise askıya aldığını duyurdu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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