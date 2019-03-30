Rus Turistin Ortalama Tatil Harcaması Türkiye'de 607 Avro

Dünya turizminde en fazla turizm harcaması yapan Ruslar, Türkiye'de kişi başı ortalama 607 avro harcama yaptı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) hazırladığı "Rusya Turizm Kaynak Pazarında Durum" araştırmasına göre, Rusya, dünya turizminde yerini geç alsa da, kısa zamanda önemli bir kaynak pazar durumuna geldi. Rusya, en fazla turizm harcaması yapan ülkeler arasında ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

2015 ve 2016 yıllarında yurt dışı seyahatlerde en büyük düşüşü yaşayan Rusya Outbound turizm rakamları, Türkiye ve Mısır yasaklarının kalkması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. WTTC 2018 raporuna göre; 2018 yılında, Rusların uluslararası seyahat harcamaları 35 milyar dolara yaklaştı. 3 segmentte değerlendirilen Rus turist profiline göre varlıklı turistler sıklıkla yurt dışı seyahati yapıyor, lüks tesislerde kalıyor ve serbest para harcıyor. Gittikçe büyüyen orta-üst sınıf ise daha maliyet bilinçli tercihler yapıyor, her iki sınıfın da ortak özelliği yüksek deniz-kum-güneş tatil tercihlerinin yanı sıra kültürel ve şehir turlarının da seyahat tercihlerinde yer alması. Daha düşük gelirli kesim çoğunlukla Moskova ve St. Petersburg dışından, tatil tercihleri deniz-kum-güneş odaklı oluyor.

Rus turist profili

Rus turist profili ise yaş ortalaması 38,3 oluyor. Tatil süreleri 9-12 gün olan Ruslar, talepkar, kaliteli, yüksek değerli ürünler talepleri yüksek, farklı ve ilginç tatil arayışı yükseliyor, yabancı dil konusunda engelleri var, tatili farklı tip ürünlerle kombine etme eğilimleri fazla, geç rezervasyon yapan kesim olarak raporlara yansıdı.

2017 yılında Rus turistlerin kişi başı harcaması 880 euro oldu. Yurt dışı seyahatlerde yüzde 66 oranında paket tur tercih edilirken, yüzde 34 oran bağımsız seyahatleri tercih etti. Türkiye'de bu oran yüzde 75 oldu. 2017 yılında yurt dışı seyahatlerin yüzde 52'den fazlası 1,5-2 hafta arasında oldu. 4 yıldızlı oteller en fazla tercih edilen konaklama türü oldu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kapılarını dünyaya açan Rusya Federasyonu'nda turizm hareketleri ve tatil alışkanlıkları, Türkiye özellikle Antalya destinasyonu ile büyüdü ve değişkenlikler gösterdi.

Coğrafi yakınlık, iklim, ve Türk tur operatörlerinin etkin çalışmaları ile RF için Türkiye-Antalya ilk tercih edilen tatil noktası oldu. Türkiye, 2018 yılında da Rus turistlerin en çok tercih ettiği destinasyon olma pozisyonunu korudu ve son 3 yıldır 2016'da yaşanan kriz sonrasında yeniden zirvedeki yerini aldı.

2018'in ilk 6 ayında Türkiye'yi ziyaret eden 2.3 milyon Rus turist sayısı ile Rusya, Türkiye'nin birincil kaynak pazarı oldu. Bu sayı, 2017'deki aynı zaman dilimiyle kıyaslandığında yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor. Türkiye'ye gelen Rus ziyaretçi sayısı 2017 yılında beş kat artarak 4.72 milyona ulaştı. 2018 yılında bu rakam, yaklaşık 6 milyon oldu.

Ruslar'ın Türkiye'de en fazla tercih ettiği il Antalya'dan sonra İstanbul oldu. Antalya 2018 yılında 618 bin 511 Rus ziyaretçi aldı. Rus turist Türkiye'de kişi başı 607 avro harcadı. Türkiye'de ortalama konaklama süresi 8,4 gece oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA