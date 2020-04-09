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Karadeniz, İstanbul, Güncel

RUS SAVAŞ GEMİLERİ PEŞ PEŞE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber -Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğaz'ından geçerek Karadeniz'e açıldı.

09.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:46
RUS SAVAŞ GEMİLERİ PEŞ PEŞE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber -Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğaz'ından geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ve RFS 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemileri saat 16.30 sıralarında peş peşe Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Savaş gemilerin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti. Savaş gemilerinin güvertesinde Rus askerinin olmadığı görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

Kaynak: DHA

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