Rus Rezervasyonunda Yüzde 40'lık Artış

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya ile ilişkilerin iyi yönde ilerlemesi rezervasyon rakamlarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 artırdığını bildirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da uluslararası katılımla düzenlenen Intourmarket Seyahat Fuarı yapıldı. 13'üncüsü düzenlenen fuarda Alanya, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 92 metrekarelik tanıtım alanında çalışmalarını yürüttü. Seyahat sektörünün karar alıcı temsilcileriyle yüz yüze iletişim fırsatlarının oluştuğu fuarda Alanya'yı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, temsil etti.

"Yüzde 40'lık artış "

Moskova Kültür ve Tanıtma Müşaviri Alper Özkan ile yapılan görüşme sonrasında edindiği bilgileri aktaran Dahaoğlu, "Rusya pazarının önemli tanıtım etkinliklerinden biri olan Intourmarket'de ülke turizmimiz için güzel haberler aldık. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi yönde ilerlemesi turizm alanında Türkiye'nin seyahat için tercih edilen ülkeler arasında yeniden ilk sırada yer almasını sağladı. Rezervasyon rakamları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 arttı. Güzel gelişmelerin yine uluslararası fuar olan 13-15 Mart arasında yapılacak MITT Moskova'da da devam edeceğini ümit ediyoruz. Bu fuar için de hazırlıklarımızı Alanya adına ALTAV olarak tüm hızıyla sürdürüyoruz" dedi.

"Rus yapımcı Alanya'ya davet edildi"

Akdeniz Bölgesi'nden sadece Alanya'nın olduğu fuarda Türkiye'den Alanya, İzmir ve Kapadokya'nın ön plana çıktığını söyleyen Dahaoğlu, 26 yıldır Moskova'da yaşayan, gezi ve gastronomi alanında televizyon programları hazırlayan Rusya'nın televizyon programcısı İngiliz kökenli John Warren'i Alanya standında ağırladıkları aktardı.

Warren'ı Alanya'ya davet ettiklerini ifade eden Dahaoğlu,"Bir aksilik olmazsa Warren'i ekim ayında Alanya'da ağırlayacağız. Ayrıca, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Lazip Diriöz, Alanya standını ziyaret edenler arasındaydı ve kendisine Alanya Belediye Başkanı olan ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel adına Alanya ipek kozasından yapılmış çiçek temalı pano hediye ettik" dedi. - ANTALYA