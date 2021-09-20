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Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder Andrei Skoch, 400 milyon dolar değer biçilen yatı "Madame Gu" ile 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor.

Rus milyarder Andrei Skoch, 400 milyon Dolar değer biçilen yatı "Madame Gu" ile 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor. 'Mavi saray' olarak da adlandırılan mega yatın kış boyunca Salih Adası'na demir attığı, 3 aydır ise Rus milyarderin tatil yaptığı öğrenildi.

Rus milyarder Andrei Skoch milyon dolarlık yatı "Madame Gu" ile Bodrum koylarını geziyor. Neredeyse Bodrum'un tüm koylarında demirleyen yat en son Göltürkbükü'nde demirlerken görüntülendi.

Milyarder Rus iş adamı Andrei Skoch, eşi Elana ile birlikte jet-sky binerken görüntülendi. 2 koruma botu ise yatın etrafında kuş uçurtmadı. Çift denize de girip Bodrum'un serin sularının tadını çıkardı. 3 aydır tatillerine devam eden çiftin tatillerine bir süre daha devam edecekleri öğrenildi.

Mavi saray

400 milyon dolar değer biçilen, 100 metrelik "Madame Gu" isimli yatın içerisinde yok yok. 6 kabinli 18 kişilik yatın içerisi ise adeta mini bir saray. Bir helikopter pisti bulunan yatta, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garaj bulunuyor.

Öte yandan, birçok ultra lüks yatın Bodrum'da boy göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Milyon dolarlık yatlar ihtişamlarıyla göz kamaştırıyor. - MUĞLA

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

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Haber: Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor - Haberler Magazin
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