RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Çocuklar, sosyal medya bağımlısı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Pandemi etkisiyle çocuklarımız okul hayatından uzaklaşmakta ve evlerde daha çok zaman geçirmektedir. Bunun bir yansıması olarak da çocukların medya araçlarıyla geçirdikleri zaman daha da artmakta" dedi.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından, Türkiye ve İngiltere üzerinden çocukların medya araçları karşısında korunmasına yönelik düzenleme ve denetleme ilkelerine odaklandığı doktora tezinde yer alan pandemi süreciyle ilgili güncel verileri paylaştı. Uslu, pandemi etkisiyle çocukların okul hayatından uzaklaştığı ve evlerde daha çok zaman geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun bir yansıması olarak da çocukların medya araçlarıyla geçirdikleri zaman daha da artmaktadır. Birleşik Krallık'ın iletişim alanında düzenlenleyici ve denetleyici kuruluşu olan Office of Communication (Ofcom)'un pandemi döneminde çocukların medya alışkanlıklarına dair yayımladığı araştırma sonuçları oldukça çarpıcı veriler içeriyor. Mayıs ve Haziran aylarında yapılan çalışma; İngiltere, İskoçya ve Galler'de yaşayan, 9-16 yaş aralığında bulunan ve karantina sebebiyle okullarına gidemeyen çocukların boş zaman ve medya tüketimi alışkanlıklarına odaklanmaktadır. Karantina süreci çocukların ekran karşısında her zamankinden daha fazla zaman geçirmesine neden olmuştur. Normal hayat üzerindeki kısıtlamalar onları sosyal medya, oyun ve medya içeriği karşısında fazlaca zaman harcamaya yöneltmiştir. Okul çağındaki çocukların büyük çoğunluğu evlerinde boş zamanı geçirmek konusunda bir sisteme sahip değildir ve boş zamanlarını aile yerine, kendi odalarında çevrimiçi etkinliklerle doldurma eğilimindedir."'TİKTOK KULLANMAYANLARIN ORANI SADECE YÜZDE 7'Uslu, sosyalleşme olgusunun artık yeni rutinler ve davranışlarla çevrimiçi ortamlara taşındığını kaydederek, "Çocuklar PS4, Xbox gibi oyun konsollarında oyun oynamayı ve çoklu ekran görüntülerini (Discord) iletişim kurmanın bir yolu olarak görmekteler. TikTok bu dönemde en popüler sosyal medya uygulaması konumundadır. Her gün birkaç saatini bu uygulama karşısında geçiren çocuklar TikTok için 'zaman öldürmenin (to kill time) en iyi yolu' ifadesini kullanmışlardır. Çoğunlukla kendi içeriklerini uygulamaya yüklemeyi tercih eden çocuklar, bazı durumlarda ise platformda meşhur olan (TikTokker) kişilerin içeriğini kopyaladıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya konu olan örneklemden TikTok kullanmayanların oranı sadece yüzde 7. Uygulamayı kullananlardan kendi videolarını yapıp paylaşanların oranı ise yüzde 66'dır.16 yaşındaki William'ın uygulamayla ilgili sözleri dikkat çekici; 'Sadece 5 dakika geçirmek için uygulamaya girerken bir de bakmışım ki videoları kaydıra kaydıra 2 saat geçmiş, bu adeta bir bağımlılık.' YouTuber ve TikTokker olarak adlandırılan sosyal medya starlarının sayısının artması, çocukların onları taklit etmesine neden olmakta ve kendi içeriklerini üretmenin kendilerine para kazandıracağına olan inançlarını arttırmaktadır" diye kaydetti.'DAHA AZ ÖDEV YAPMA EĞİLİMİ GÖSTERDİLER'Uslu, çocukların geleneksel araçlarla TV izleme alışkanlıklarının da büyük değişim içerisinde olduğuna dikkat çekerek, "Netflix, Prime Video, Spotify gibi isteğe bağlı medya hizmetlerine; TikTok, YouTube gibi video paylaşım platformlarına ve Amazon Fire Stick gibi multimedya cihazlara yönelim vardır. Çocuklar canlı içerik ve kısa video parçalarına da büyük ilgi göstermektedir. Uzaktan öğrenen çocuklar normal okul dönemlerine göre çok daha az ödev yapma eğilimi gösterdiler. Bunun nedeni ise çocukların çoğunun alışageldikleri rutinlerden ve sistemden uzak olmalarıdır. Ayrıca, çevrimiçi ortamlardaki fiziksel egzersizler genç kızlar arasında popüler. Bazıları kendi bedenleri hakkında güvensiz hissettiklerini ve çevrimiçi ortamlarda başkalarını gördüklerinden (YouTubers) dolayı baskı hissettiklerini söylediler. Çocuklar Covid-19 haberler ine ilişkin ilk başlarda olan ilgilerini ise zamanla bıraktılar" bilgilerini paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı