RTE Üniversitesi'nin tercihi Daikin oldu

Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin yeni binasının soğutma çözümleri için Daikin markalı ürünler tercih edildi.

Daikin açıklamasına göre, fakültenin soğutma sistemi için 2 adet toplamda 2 bin 200 kw gücündeki EWADC11TZ-SS Frekans İnverterli Hava Soğutmalı ürün kullanıldı. Marka seçiminde ise yüksek verim ve yaygın ve yetkin servis ağı belirleyici oldu.

Yüksek verimli, dayanıklı ve tasarruf sağlayıcı ürünleriyle iklimlendirme sektörünün çıtasını her geçen gün yukarıya taşıyan Daikin, Konut, bina, fabrika, cami, hastane gibi yapıların yanı sıra üniversitelerin de radarında.

Rize'de kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2013-2014 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitimine başladı. Türkiye'nin en modern ve kalite standartlarına uygun diş hekimliği fakültelerinden biri olma amacı güden RTE Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, en iyi olanaklarla donatılı yeni hizmet binasına bu yılın nisan ayında taşındı.

Fakültenin yeni binasının soğutma çözümleri için Daikin markalı ürünler tercih edildi. Fakültenin soğutma sistemi için 2 adet toplamda 2 bin 200 kw gücündeki EWADC11TZ-SS Frekans İnverterli Hava Soğutmalı ürün kullanıldı.

Ürünlerinin yüksek sezonsal verime sahip oluşu ve yaygın ve yetkin servis ağı Daikin markasının seçimindeki en önemli kriterler oldu. Fabrika, hastane, AVM ve endüstriyel tesisler için en iyi çözümlerden birini sunan EWADC11TZ-SS model Frekans İnverterli Hava Soğutmalı ürün, fakültenin işlevine ve amacına uygun bir seçim olarak öne çıktı.

Daikin TZ serisi Frekans Inverterli Hava soğutmalı gruplar, yüksek sezonsal verim (SEER) değerleriyle fark yaratıyor. Değişen dış ortam koşulları ve mahal yük ihtiyaçlarına karşı gerekli yükü, en düşük elektrik tüketimi ile sağlayarak işletmeye fayda getirerek, ideal bir çözüm oluşturuyor.???????

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet