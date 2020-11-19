Rosebella kozmetik, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda büyük ilgi görüyor

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde, dün başlayan ve 21 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan MÜSİAD EXPO Fuarı, iş dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirmeye devam ediyor. The Soap Factory markası ile fuarda ziyaretçileriyle buluşan Rosebella kozmetik ürünleri ise yoğun ilgi görüyor.

Ülkemizin ve iş dünyamızın uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılması amacıyla düzenlenen MÜSİAD EXPO Fuarı, 18-21 Kasım 2020 tarihinde ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Her yıl giderek artan katılımcı sayısı ve sektör çeşitliliği olan fuar, bu yıl da iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

İŞ İNSANLARI BİR ARAYA GELİYOR

Türkiye'nin en büyük fuar organizatörü TÜYAP ve Türkiye'nin en geniş sermaye Platformu olan MÜSİAD'ın, güçlerini birleştirerek gerçekleştirdiği MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, birçok farklı sektörden iş insanını buluşturuyor. Pandemi dönemi nedeniyle zor bir dönemden geçilen bu günlerde gerçekleştirilen fuar ticaretin güçlendirmesi için büyük önem taşıyor.

50 ÜLKEDEN 400 YABANCI ALIM HEYETİ

Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 50 ülkeden 400 yabancı alım heyetinin katılması planlanan fuar, pek çok organizasyona da ev sahipliği yapıyor.

ROSEBELLA, BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Isparta'nın en taze Rose Damascane güllerinin özleriyle oluşturulan, hyaluronik asid ve vitaminlerle güçlendirilen Rosebella; ürünleriyle ve bitkisel içerikli kişisel bakım markası The Soap Factory ile MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda yerini aldı. Farklı stant tasarımıyla fuara iddialı bir katılım yapan Rosebella kozmetik, Salon 6 Stand 643B'de ziyaretçilerini ağırlıyor. İş dünyasının önde gelen isimleri tarafından da yoğun bir ilgiyle karşılanan Rosebella ürünlerinin tanıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

ROSEBELLA'DAN ÖZEL KAMPANYALAR

Rosebella kozmetik, fuara özel kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sıcak satış gerçekleştiriyor. Fuarı ziyaret eden Rosebella ve The Soap Factory müşterileri, bu kampanyalardan yararlanarak, kaliteli ürünlere uygun fiyata sahip olma şansını yakalıyor.