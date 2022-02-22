ROSE Coin yorum ve geleceği! ROSE Coin nedir?

ROSE coin nedir sorusu kripto para piyasası yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Genellikle ROSE coin hakkında ROSE coin twitter, ROSE coin grafik şeklinde araştırmalar yapılarak hem metrik değerlere ulaşabilmeyi hem de farkı bilgilerden faydalanmayı yatırımcılara amaçlıyor. Peki, ROSE coin yorum ve grafiği! ROSE coin nedir? ROSE coin geleceği nedir? ROSE coin ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

ROSE COİN YORUM!

ROSE coin yorum ve ROSE yorum araştırmaları son zamanlarda kripto para piyasası yatırımcıları tarafından daha çok ROSE coin investing, ROSE coin twitter, ROSE coin forum ve ROSE coin binance başlıkları ile sık sık yapılıyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki ROSE coin hakkında kripto pazarındaki gerek grafik bazında metrikler gerekse somut verilerle açıklanmış ROSE coin yorumları ROSE coin yatırımcı adayları tarafından bilgi toplamak ve fiyat araştırması yapmak amacıyla araştırılıyor. Fakat bu kadar hızlı trendlere girmesi her yatırım aracında olduğu gibi piyasalardaki ani dalgalanmalardan ve belirsizliklerden kaynaklı riskler de barındırabiliyor.

Yatırımcılar ROSE hakkında araştırmalar yaparken sayısal verilerin yanı sıra ROSE Coin güvenilir mi ve kimin konularına da ayrı bir önem vermesi gerekmektedir. Büyük kazançlar kadar büyük kayıpların da yaşanabildiği kripto para piyasasında zaman zaman ani düşüş ve yükselişler kripto paraların meşruluğu ve gündeme gelen haberleri, imajı ile de değişiklik gösterebilmektedir. Bu bakımda bir süre ROSE coin haberleri takip etmek faydalı olacaktır.

ROSE COİN NE KADAR?



ROSE coin kaç dolar?

ROSE coin anlık olarak $ 0.2307 değerindedir. (01.20)

ROSE coin kaç TL?

ROSE coin anlık olarak ₺3.17 değerindedir. (01.20)

ROSE coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺11,051,868,263 ( -4.70% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺31,639,916,972 ( -4.69% )

Hacim: ₺2,780,178,569 ( +64.56% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 0.2509

Dolaşan Arz: 3.49B ROSE

ROSE COİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

ROSE coin anlık olarak $ 0.2307 değerindedir. (01.20)

ROSE coin değeri son 24 saatte 4.58% değer kaybetmiştir.

ROSE coin son 7 günde 20.87% değer kaybetmiştir.

ROSE COİN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

ROSE COİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

ROSE COİN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

ROSE COİN 6 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

ROSE COİN 1 YILLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

ROSE COİN NEDİR?

Oasis Network, DeFi'ye gizlilik ve ölçeklenebilirlik getirerek, DeFi'yi ilk benimseyenlerin ötesinde bir kitle pazarına genişletiyor. Özel akıllı sözleşmeler, yüksek ölçeklenebilirlik ve verileri tokenleştirme yeteneği sağlar. Bu, özel krediler, eksik teminatlı krediler ve özel otomatik piyasa yapıcılar gibi yeni kullanım durumlarının kilidini açar.

Oasis Network'ün gizli bilgi işlem ve blok zincirinin benzersiz kombinasyonu, Tokenized Data adı verilen yeni bir paradigma sağlar. Tokenized Data ile kullanıcılar, verilerini analiz etmek veya kullandıkları hizmetler tarafından en hassas bilgilerinin nasıl tüketildiğini kontrol etmek isteyen uygulamalarla verilerini stake ederek ödüller kazanabilirler.

Oasis ParaTime ölçekleme mimarisi, yürütmeyi fikir birliğinden ayırarak hızlı işlem hızını, yüksek ölçeklenebilirliği ve büyük iş yüklerini destekler. Herkes kendi ParaTime'ını oluşturabilir, bu da Oasis Network'ün zengin bir uygulama ve kullanım senaryoları ekosistemini desteklemesine izin verir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com - Gündem