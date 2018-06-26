Ronaldo'nun Penaltısını Kurtaran İranlı Kaleci Beiranvand'ın Hayat Hikayesi Yürek Burktu

Portekiz karşısında Ronaldo'nun penaltısını kurtaran İran milli takım kalecisi Alireza Beiranvand'ın geçmişte zorluklarla dolu bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.

İran'nın Loresntan şehrinde göçebe bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Alireza, bir yandan ailesine yardım etmek için çobanlık yaparken diğer yandan arkadaşları ile top oynadı. Babası Morteza'nın karşı çıkmasına rağmen 12 yaşında futbol kariyerine başladı.

BABASI FUTBOL OYNAMAMASI İÇİN ELDİVENLERİNİ YIRTTI

Dünya Kupasından önce The Guardian'a verdiği röpörtajda babasının futbol oynadığı elbiselerini hatta eldivenlerini yırtmasına rağmen çıplak elle oynamaya devam ettiğini belirtti.

Futbol kariyerine devam etmesi tek çaresinin ailesinden uzaklaşmak olduğunu anlayan Alireza, başkent Tahran'da bir takım ile anlaşıp çok az ücret karşılığında bu takımda futbol oynamaya başladı.

Parası ve yatacak yeri olmayan kaleci mültecilerin yaşadığı kampta yaşamaya başladı. Teknik direktör Hossein Feiz'in yardımı ile takım arkadaşının evinde bir süre kaldı. Daha sonra takım arkadaşının babasının fabrikasında ve araba yıkama işinde çalışmaya başladı.

HOCASINA SERVİS YAPMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN PİZZACIDAN AYRILDI

Bir süre camide yatmaya başlayan kaleciye cami yetkilileri camiden yatmaması söylemesi üzerine bir pizzacı da çalıştı. Bir gün hocası pizza yemeye gelince utandığı için hocasına servis yapmak istemedi ama dükkan sahibi kendisini zorlaması üzerine bu işinden ayrıldı.

Daha sonraki işinde Tahran'da park ve caddeleri temizleme işine girdi. Başka bir takım ile idmanlara çıkan kaleci, sakatlandı ve takımından kovuldu. Naft takımında aldığı tekliften sonra kısa süre içinde kendini kanıtlayan kaleci, İran U23 milli takımına girmeyi başardı.

Ronaldo'nun penaltısını kurtardıktan sonra stadyumda bulunan herkesin aksine çok sakin olan kalecinin kurtardığı penaltının yaşadığı zorluklar karşısında bir hiç olduğu için böyle sakin davrandığı yorumu yapıldı.