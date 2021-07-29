Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı
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Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Uzun yıllar Cristiano Ronaldo ile yaşadığı birlikteliği evlilikle taçlandırmayan Irina Shayk, son zamanlarda birbirinden cesur paylaşımlar yapıyor. Ünlü Rus model, kişisel Instagram hesabından peş peşe üstsüz paylaşımlar yaptı. Shayk'ın olay pozlarına etkileşim yağdı.

Sosyal medyada son zamanlarda Irina Shayk rüzgarı eziyor. Rus model yaz döneminde birbirinden cesur paylaşımlar yaparak adından söz ettiriyor.

Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk, peş peşe üstsüz fotoğraflar paylaştı

Shayk son olarak post olarak üstsüz fotoğraflarını paylaştı. Ardından bu pozları hikayeler bölümüne de ekledi.

Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk, peş peşe üstsüz fotoğraflar paylaştı

RONALDO İLE EVLENECEKTİ

Irina Shayk, Cristiano Ronaldo ile çok uzun birliktelik yaşamıştı. Spor ve magazinin dünyasının örnek çiftiydiler ancak ilişki evlilikle sonuçlanmadı. Irina Shayk, Ronaldo'dan sonra ilişkiler yaşasa da bu pek uzun soluklu olmadı.

Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk, peş peşe üstsüz fotoğraflar paylaştı
Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk, peş peşe üstsüz fotoğraflar paylaştı
Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk, peş peşe üstsüz fotoğraflar paylaştı
Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı
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