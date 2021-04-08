Romanlar modern mesleklere yönelmek istiyor

Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Romanların yeni ve modern mesleklerle buluşma sorunu yaşadıklarını belirterek, "Dünya değişiyor ve yeni meslekler oluşuyor.

Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Romanların yeni ve modern mesleklerle buluşma sorunu yaşadıklarını belirterek, "Dünya değişiyor ve yeni meslekler oluşuyor. Vatandaşlarımız bir an önce yeni ve modern meslekler için kurslarla eğitilmeli ve şehre katkı verebilmeleri sağlanmalı." dedi.

Daylam, AA muhabirine, Roman vatandaşların sorun ve taleplerini anlattı.

Türkiye'nin hemen hemen her ilinde Romanların yaşadığını belirten Daylam, şöyle devam etti:

"Roman meselesi aslında Türkiye'nin bir meselesi. Bir siyasi partinin değil, tüm siyasi partilerin destek vermesi gereken bir alan. Çünkü Romanların yoğun olarak yaşadığı 18 ilde yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz veriler var. Mersin Üniversitesi iş birliğinde saha çalışmaları yaptık. İşsizlik oranının yüzde 96'larda, ilkokulda eğitimi bırakanların oranı yüzde 31'lerde, liseyi bitirme oranı yüzde 2'lerde, üniversiteyi bitirenlerin oranı 1000'de 2'lerde, kreşleşme oranı da yüzde 1'lerde olan bir toplumdan bahsediyoruz. Haliyle, bununla ilgili stratejik planların uygulanması için bu çalışmaların yerele indirilmesi de gerekiyor."

Daylam, yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, "Yerel yönetimlerin, valiliklerin iş birlikleriyle Romanların eğitimi, istihdamı, barınması ve onların güvenli, hijyenik ortamlarda yaşayabilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"İşsizlikle eğitim sorunun paralel gittiğini görüyoruz"

Sorunların birçoğunun eğitimsizlikten kaynaklandığını, bunun da saha çalışmalarıyla tescillendiğini aktaran Daylam, şunları kaydetti:

"İşsizlikle eğitim sorunun paralel gittiğini görüyoruz çünkü nitelikli, kaliteli eğitim alamadıkları için işsizlik orada duruyor. Yeni mesleklerle buluşamamak gibi sorunlar var. Kültürün devamı da çok önemli. Kentsel dönüşüm projelerinde aslında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi Roman vatandaşlar için dikey mimari yerine yatay mimariler yapılması gerekiyor. Bu çok kıymetli, değerli, yerinde bir tespit. Roman vatandaşların aslında tek dileği, yerel yönetimlerin desteğiyle insanca yaşayabilecekleri ortamların yaratılabilmesi, kültürlerinin devamının sağlanabilmesi."

Daylam, eğitim faaliyetlerinin önemine işaret ederek, "Roman yurttaşların geleneksel mesleklerinin devamını sağlayıp, biraz daha güncelleştirerek tekrar var olmasını desteklemek çok kıymetli. Dünya değişiyor ve yeni meslekler oluşuyor. Vatandaşlarımız bir an önce yeni ve modern meslekler için kurslarla eğitilmeli ve şehre katkı verebilmeleri sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Ali Daylam, "Romanlarda, bu ülkede yaşamanın verdiği bir huzur ve mutluluk var. Bu ülkenin vatandaşı olmanın verdiği bir güzellik de var. Romanlar, kendilerini bir alt kimlik olarak değil, Türk vatandaşı olarak görüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar