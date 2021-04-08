Romanlar modern mesleklere yönelmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Romanlar modern mesleklere yönelmek istiyor

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Romanlar modern mesleklere yönelmek istiyor

Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Romanların yeni ve modern mesleklerle buluşma sorunu yaşadıklarını belirterek, "Dünya değişiyor ve yeni meslekler oluşuyor.

Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Romanların yeni ve modern mesleklerle buluşma sorunu yaşadıklarını belirterek, "Dünya değişiyor ve yeni meslekler oluşuyor. Vatandaşlarımız bir an önce yeni ve modern meslekler için kurslarla eğitilmeli ve şehre katkı verebilmeleri sağlanmalı." dedi.

Daylam, AA muhabirine, Roman vatandaşların sorun ve taleplerini anlattı.

Türkiye'nin hemen hemen her ilinde Romanların yaşadığını belirten Daylam, şöyle devam etti:

"Roman meselesi aslında Türkiye'nin bir meselesi. Bir siyasi partinin değil, tüm siyasi partilerin destek vermesi gereken bir alan. Çünkü Romanların yoğun olarak yaşadığı 18 ilde yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz veriler var. Mersin Üniversitesi iş birliğinde saha çalışmaları yaptık. İşsizlik oranının yüzde 96'larda, ilkokulda eğitimi bırakanların oranı yüzde 31'lerde, liseyi bitirme oranı yüzde 2'lerde, üniversiteyi bitirenlerin oranı 1000'de 2'lerde, kreşleşme oranı da yüzde 1'lerde olan bir toplumdan bahsediyoruz. Haliyle, bununla ilgili stratejik planların uygulanması için bu çalışmaların yerele indirilmesi de gerekiyor."

Daylam, yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, "Yerel yönetimlerin, valiliklerin iş birlikleriyle Romanların eğitimi, istihdamı, barınması ve onların güvenli, hijyenik ortamlarda yaşayabilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"İşsizlikle eğitim sorunun paralel gittiğini görüyoruz"

Sorunların birçoğunun eğitimsizlikten kaynaklandığını, bunun da saha çalışmalarıyla tescillendiğini aktaran Daylam, şunları kaydetti:

"İşsizlikle eğitim sorunun paralel gittiğini görüyoruz çünkü nitelikli, kaliteli eğitim alamadıkları için işsizlik orada duruyor. Yeni mesleklerle buluşamamak gibi sorunlar var. Kültürün devamı da çok önemli. Kentsel dönüşüm projelerinde aslında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi Roman vatandaşlar için dikey mimari yerine yatay mimariler yapılması gerekiyor. Bu çok kıymetli, değerli, yerinde bir tespit. Roman vatandaşların aslında tek dileği, yerel yönetimlerin desteğiyle insanca yaşayabilecekleri ortamların yaratılabilmesi, kültürlerinin devamının sağlanabilmesi."

Daylam, eğitim faaliyetlerinin önemine işaret ederek, "Roman yurttaşların geleneksel mesleklerinin devamını sağlayıp, biraz daha güncelleştirerek tekrar var olmasını desteklemek çok kıymetli. Dünya değişiyor ve yeni meslekler oluşuyor. Vatandaşlarımız bir an önce yeni ve modern meslekler için kurslarla eğitilmeli ve şehre katkı verebilmeleri sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Ali Daylam, "Romanlarda, bu ülkede yaşamanın verdiği bir huzur ve mutluluk var. Bu ülkenin vatandaşı olmanın verdiği bir güzellik de var. Romanlar, kendilerini bir alt kimlik olarak değil, Türk vatandaşı olarak görüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Romanlar modern mesleklere yönelmek istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:57:43. #1.15#
title