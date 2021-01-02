Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı

Bir yıl içerisinde iki kez çapraz bağı yırtılan Roma futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı yılbaşı fotoğrafı taraftarların tepkisini çekti. Çalkantılı bir aşk hayatı olan genç futbolcu, şimdiki sevgilisi için terk ettiği eski kız arkadaşını hamile bıraktığı ortaya çıktı.

Son dönemde özel hayatında yaşadıklarıyla gazetelerin manşetlerini süsleyen Roma'nın genç futbolcusu Nicolo Zaniolo, şimdi de yılbaşı eğlencesinde annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı ile gündeme geldi.

9 ayda iki kez çapraz bağı yırtılan Roma futbolcusu Nicolo Zaniolo, çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmezken, yılbaşı gecesi annesinin paylaştığı bir fotoğraf sonrasında eleştirilerin hedefi oldu.

Ocak ayında çapraz bağı yırtılan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki futbolcu, Eylül ayında Hollanda ile oynanan milli maçta aynı sakatlığı yaşadı ve tekrar ameliyat edildi.

1 yıl içerisinde ikinci kez aynı sakatlığı yaşayan İtalyan futbolcunun, Nisan 2021'e kadar futbola ara vermesi beklenirken yılbaşı eğlencesinde paylaşılan bir fotoğraf tartışma yarattı. Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, yıldız futbolcunun sakat dizine yüklenerek kendisini tutmaya çalıştığı bir fotoğraf paylaşınca Roma taraftarları isyan etti.

VERDİĞİ POZ TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

İtalya medyasında yer alan haberlerde; sakatlanan sağ dizini zorlayacak bir hareket yaptığı için eleştirilen Zaniolo'nun, sözleşmesinin yenilenmesi konusunun askıya alınabileceği iddia edildi.

Yaşanan olay sonrası, Zaniolo'nun kendisine dikkat etmemesi nedeniyle, bazı Roma taraftarları genç futbolcu ile yolların ayrılması gerektiği yorumlarında bulundu.

ZANIOLO'NUN AŞK ÜÇGENİ

Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla manşetlere taşınan Zaniolo, uzun süredir birlikte olduğu hamile sevgilisi Sara Scaperrota'dan ayrıldığını ve Rumen model Madalina Ghenea ile aşk yaşadığını doğruladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan 21 yaşındaki futbolcu, "Her şeyden önce, benim için önemli olan bir ilişkinin özellikle hayatımın hassas bir döneminde kirlenmesini istemem. Sara olan hikaye bir süre önce bitti. Belki çağımızda normal olduğu için, birlikte yaşamaya uygun olmadığımızı fark ettik. Hayatımla uyumlu olmayan ve iyi gitmeyen bazı küçük büyük şeyler olduğunu anladım. Bir aile hayal ettik, ama sonra işler farklı gitti. Hamileliğini bana söylediğinde dürüst davranarak böyle bir bağlılığa kendimi hazır hissetmediğimi söyledim. Ama o bu durumu sürdürmeye karar verdi ve saygı duyuyorum. Bu konuyla ilgili bütün sorumluluklarımı da üstleneceğim" dedi.

Öte yandan Zaniolo'nun yeni sevgilisi Madalina Ghenea'nın, yıldız futbolcunun eski sevgilisinden bebek sahibi olacağından habersiz olduğu ve bu durumu haberlerden öğrendiği için üzgün olduğu öne sürüldü.