Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: Muriç gibi bir ismin yerini doldurmak zor

"İkinci yarıda çok farklı bir Rizespor izleteceğiz"

"Ligi ilk 10'da bitirebiliriz"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, - Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da sportif direktör Yılmaz Bal, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki Kosovalı forvet Vedat Muriç 'e övgü yağdırarak, "Vedat Muriç gibi bir ismin yerini doldurmak çok zor. Muriç sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da aranılan bir forvet" dedi.İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor'da sportif direktör Yılmaz Bal, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."LİGİ İLK 10'DA BİTİREBİLİRİZ"Lig yarışının ikinci yarıda zor geçeceğini belirten Bal, "İlk yarı Çaykur Rizespor açısından bakıldığında 12'nci sırada olmamız ve 20 puanla bir derece ortada olmak ikinci yarı öncesi güven veriyor. İkinci yarı içerisinde ne olur kestirmek zor. Hedefimiz ligin ilk yarısını 26 -27 puanda bitirmekti, 20 puan da kötü değil; geçen sezonu 12 puanla bitirmiştik. Gerek kampı gerekse transferlerimizi olumlu bir şekilde bitirirsek sezonun ikinci yarısını ilk 10 içerisinde bitirebiliriz" diye konuştu."4 OYUNCU DAHA ALACAĞIZ"Transfer çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bal, "Bir transferimizi gerçekleştirdik. Toplamda 5 transfer yapmayı düşünüyoruz. 4 oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Bunu içinde yerli oyuncular da var. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Olur mu olmaz mı, oyuncular kulüplerinden ayrılabilir mi bunlar hep bir varsayım. Hepsi on gün içerisinde netleşir. Yerli olarak sol bek arayışımız var. Onun dışında yerli bir forvet düşünüyoruz. Diğer transferler yabancı olacak" dedi."KALECİ GÖKHAN, MELNJAK VE MOROZIUK TAKIMDA KALACAK"Çaykur Rizespor'un üç önemli ismi Gökhan Akkan, Dario Melnjak ve Mykola Moroziuk'un takımda kalacağını bildiren Bal, "Bu üç oyuncu da çok değerli oyuncular. Sözleşmeleri devam ediyor. Sol bek Dario Melnjak'ın sözleşmesi devam ediyor, 1 yıl daha opsiyonu var. Kaleci Gökhan Akkan kendini kanıtlamış bir isim, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir oyuncumuz. Ayrılık ve başka bir takıma gitme düşüncesi yok. Konuştuğumuz üç oyuncu Melnjak, Gökhan ve Moroziuk'un da öyle bir durumu yok. Hatta Melnjak ile şakalaşıyoruz 'Beni başka takıma veriyor musun?' diye soruyor, biz de 'Kalıyorsun' diyoruz. Rize'yi çok seviyorlar. Özellikle de Moroziuk Rize'yi çok seviyor. Onunla Denys Harmash transferi için Ukrayna'da beraberdik. Çok çok iyi bir teklif almaları halinde ayrılabileceklerini düşünüyorum" açıklamasında bulundu."OKAN BURUK BAŞTA OLMAK ÜZERE İYİ İŞLERE İMZA ATTIK"Geçen sezonki başarıda en büyük payın teknik direktör Okan Buruk'a ait olduğunu belirten sportif direktör Yılmaz Bal, şunları kaydetti: "Biz geçen sezon transferde çok başarılı bir sezon geçirdik. Emeği olanları unutmamak gerekiyor. Okan Buruk başta olmak üzere başarılı işlere imza atıldı. Benim de bu işi takip eden güvendiğim isimler var. El birliğiyle bu duruma kadar getirdik. Biz geçen sezon yaptığımız 7 transferde de isabet sağladık. Bunu bu devre arasında da yapmayı çok istiyoruz.""OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İÇİN GÖRÜŞECEĞİZ"Takımın genç yıldızı Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatmak için görüşme yapacaklarını dile getiren Bal, "Oğulcan Çağlayan gittiği 1'inci Lig takımlarında sürekli oynadı, bu sezon için ise 'Acaba oynar mıyım?' diye düşünürken yakaladığı şansı çok iyi kullandı. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Onunla ilgili de çalışmalar var ve görüşme yapacağız. Onu da buradan duyuralım. Kendisinden memnunuz ama ona gelen resmi bir teklif yok" şeklinde konuştu."MURİÇ GİBİ BİR İSMİN YERİNİ DOLDURMAK ZOR"Geçen sezonki başarıyı bu sezon da yakalamak istediklerini belirten Bal, "Geçen sezon iyi sezon yaşandı ve kimsenin beklemediği 39 puan toplandı. Rizespor'a kim gelirse gelsin başta böyle sıkıntılar olacaktı. Forvette de Vedat Muriç gibi bir ismin yerini doldurmak çok zor. Muriç sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da aranılan bir forvet. Bazı sonuçların sorumluluğu teknik adamlara, oyunculara ve transferlere yüklenir. Bizim bu süreci iyi atlattığımızı düşünüyorum. İsmail hoca ekibiyle çok ciddi çalışmalar içerisinde. İkinci yarıda çok farlı bir Rizespor izleteceğiz" dedi."AVRUPA'DAKİ GENÇLERİMİZİN SAYISI ARTMALI"Avrupa'ya daha çok genç oyuncu göndermemiz gerektiğini söyleyen Bal, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'ya gönderdiğimiz genç oyuncu sayısını artırmak gerekiyor. Burada anormal bir durum yok. Biz Türk insanı olarak her şeyi başarabiliriz. Yaklaşık bir ay önce Fransa'ya futbolcu izlemeye gittiğimde Yusuf Yazıcı bizi evinde misafir etti. Yusuf ile de konuştuk. Şu anki futbolcularımız yurt dışında oynamayı çok istiyorlar. Çağlar'ın, Yusuf'un, Merih'in, Cengiz'in, Ozan'ın bu kapıyı açması ve Avrupa arenasında kabul ettirmeleri geriden gelen gençler için bir kapı açtı. Geçmişte de Rüştü ve Tugay vardı. Arda bu isimler arasında çok önemli. Sayı azdı ve şimdi sayı daha da fazla oldu. Avrupa'da çok fazla oyuncu izleme fırsatım oldu ve bizim gençlerimizin fazlası olduğunu düşünüyorum. Tek fark; lisan bilmek ve mental yapı.""ŞENOL HOCAM VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"Milli takımdaki başarı için A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e teşekkür eden Bal, "Şenol hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Milli takımımızın hak ettiği şampiyonaya katılmasını sağladı. Milli takıma herkesin sahip çıkması gerçeğini Şenol hoca geldikten sonra herkes daha iyi idrak etti. Şenol hoca çok başarılı bir isim, yıllardır gittiği takımlarda yaptıkları ortada. Milli takımın Şenol hocayla daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Milli takımın onun önderliğinde çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çok önemli bir jenerasyon yakalandı. İçinde Emre Belözoğlu'nun ve Burak Yılmaz'ın bir ağabey ve yol gösterici olarak olması da çok büyük bir artı. Teknik adamlar her yere ulaşamaz, onlar da bu açığı çok iyi bir şekilde kapattı. Milli takımımızın çok iyi işlere imza atacağını düşünüyorum" diye konuştu."VAR SİSTEM OLARAK OTURMADI"VAR ile ilgili ise Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, "VAR'ın olması gerektiğini düşünüyorum fakat bizim ülkemizde oturmadı. Doğru kullanılmadığını düşünüyorum. Sistem olarak daha oturmadı" yorumunu yaptı.

