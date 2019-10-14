Rizeli araştırmacı Rizespor'un 51 yılını kitaba döktü

14.10.2019 09:42

RİZE (İHA) – Rize'de yaşayan 37 yaşındaki araştırmacı Mehmet Tahsin Tansu, Çaykur Rizespor'un 51 yıllık tarihini analiz ve istatistikleri ile yazarak kitap haline getirdi.



1968 yılından bugüne Çaykur Rizespor'un oynadığı tüm maçları, futbolcu ve hakem kadroları, teknik direktörleriyle birlikte araştıran 37 yaşındaki Mehmet Tahsin Tansu isimli araştırmacı, Rizespor'un 51 yılını kitap haline getirdi. İki kitap halinde hazırladığı Rizespor'un tarihi içerisinde maç analizleri ve Rizespor'un maç kadroları yer alıyor. Her maçın kadrosunu ayrı ayrı yazan Tansu, hangi maçta kaç gol atıldı, hangi futbolcu kaç maçta forma giydi gibi bilgilere kitabında yer verdi.



Şu ana kadar Rizespor için yazılan en detaylı kitap olma özelliğini taşıyan çalışma henüz 1 adet. Kitabı çıkartma fırsatı bulamayan Tansu, hazırladığı verilerle sadece kendisi için 1 numune çıkartarak cilt haline getirdi. Kitabının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Tansu'ya bir anda beğeni yağmuru geldi.



Böyle derinlemesine bir çalışmanın Türkiye'de daha önce yapılmadığını dile getiren Mehmet Tahsin Tansu, kitabı hakkında bilgi verirken "Rizespor ile ilgili 2 tane kitap hazırladım. Bir tanesi Rizespor'un maç analizleri ile ilgili, diğeri ise Rizespor'un istatistikleri ile oluşan bir kitap. Analizler kitabında, 1968 yılından bugüne kadar Rizespor'un rakipleriyle ilgili detaylı maç analizleri var. İkinci kitapta ise 1968 yılından bugüne kadar oynamış olduğu 1830 maçın maç kadroları, hakem kadroları, teknik direktörler ve futbolcularla ilgili bilgiler yer almakta. Kitabın ikinci bölümünde ise Rizespor'da oynayan tüm futbolcularla ilgili aklınıza gelebilecek tüm istatistikler mevcut. Hangi futbolcu kaç maçta forma giydi, kaç gol attı, kaç tane teknik direktör Rizespor'da çalıştı, bunlarla ilgili bütün analizler kitapta mevcut. İstatistik kitabı 1315 sayfadan oluşuyor, 51 sezonluk bir veriden oluşmaktadır. Yaptığım araştırma ve bazı gazetecilerden aldığım bilgilere göre böyle bir çalışma Türkiye'de yapılmamış" ifadelerini kullandı.



Takımlar farklı statlara maça gidince yaşananlar fıkraları aratmadı



Araştırmalara başlayalı 14 yıl olduğunu fakat 2005 yılında başladığı araştırmaların 2014 yılında son bulduğunu, sonrasında sezon sezon eklemeler yaptığını dile getiren Tansu "Ben 37 yaşındayım, 2005 yılında başladım bu verileri toplamaya, yaklaşık 14 yıl oldu. 2014 yılında bitirdim diyebilirim. Ondan sonra ise her sezonun verilerini ekledim. Kaynak konusunda epey bir zorlandık. Bazı kişilerden destek aldım. Özellikle şehir dışında olan, internet üzerinden tanıştığım arkadaşlar ağabeyler var. Onlardan destek alarak bu kitabı hazırladım. Kütüphanelerin arşivlerine girdik, yerel olsun, ulusal olsun, eski gazetelerden verileri hazırlayarak bu hale getirdik" dedi.



Araştırma esnasında birçok ilginç anıya rastladığını fakat kendisinin Rizespor'un oynayacağı maçın sahasının Rizespor'a bildirilmemesinden ötürü boş sahaya çıktığını duyunca çok şaşırdığını ve bu anıyı unutmadığını dile getiren Tansu "1981-82 sezonunda Rizespor ile Giresun Seka Aksu arasında Türkiye Kupası ile ilgili bir anı var. Belki de Türkiye'de hiç yaşanmamış olaylardan biri. Maç Trabzon'da oynanacak, sonra bir aksilik oluyor, sahanın değiştirilme durumu oluyor ve Ordu'ya alınıyor. Maçın nerede oynanacağı ile ilgili veri Rizespor'a ulaşmıyor. Bizim takım Trabzon'a gidiyor, Giresun Seka ise Ordu'ya gidiyor. İki takımda sahaya çıkıyor ama rakipler yok. Böyle bir anlaşmazlık oluyor, sonradan işin aslı çözülüyor. Çekilen teleks Rizespor'a ulaştırılmamış. Bu anı gerçekten çok komikti benim için" dedi.



"Başka işin gücün yok mu?" demelerine aldırış etmedi



İlk etapta kendisine "Başka işin gücün yok mu?" denildiğini fakat şimdi elinde Rizespor'la ilgili federasyonun elinde olmayan verilerin olduğunu belirten Tansu "İşin gücün mü yok mu ? bununla uğraşıyorsun" diyenler oldu. Eski futbolcular ile görüştüm, aşağı yukarı 150'ye yakın futbolcu ile görüştüm. İnternet üzerinden ve birebir görüştüklerim de dahil. Yüzde 99'u çok olumlu yaklaştı, böyle bir kaynak olacağı için sevindiler. Kendim için bir tane kitap çıkarttım, internet üzerinden paylaşınca da aşırı olumlu tepkiler aldım. Herkes istiyor. Ben kendime örnek olarak çıkarttığım için sadece numune olarak bende. Bakalım inşallah destek olursa bu kitabı çıkartmayı düşünüyoruz. Özellikle Rizespor için büyük bir kaynaktır. Rizespor'da 51 sezonluk tüm veriler. Kulüpte böyle bir veri arşivi yok, hatta federasyonda da yok. Araştırmalarıma göre 1990 öncesi veriler federasyonun kaynaklarında yok. Yok olmuş, ne olduğu da belli değil açıkçası. Rizespor'la ilgili federasyonun elinde olmayan veriler benim kitabımda mevcut" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA