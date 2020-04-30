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Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da üretimine 6 yıl önce başlanan beyaz çayın hasadı başladı. Kilosu 4 bin 500 TL'ye kadar alıcı bulan beyaz çaydan günlük 500 gram toplanabiliyor.

Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
30.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:07

Dünyada 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'beyaz iksir' adıyla kilo fiyatı 4 bin 500 TL'ye kadar satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı. Bahçeye giren üreticiler, beyaz çay tomurcuklarını topluyor.

Beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da, 6 yıl önce başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce (ÇAYKUR) başlatılan uygulamayla 'tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanıyor. Üreticiden kilosu 600 TL'ye alınan beyaz çay için bu yıl da hasat dönemi başladı. Bahçeye giren üreticiler, olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yapıyor.

Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı

KİLOSU 4 BİN 500 TL

Dünyada 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'beyaz iksir' adıyla kilo fiyatı 4 bin 500 TL'ye kadar alıcı bulan beyaz çay, sınırlı miktarda üretiliyor. Sınırlı üretilen beyaz çayın talepleri karşılanamıyor. 20'şer gramlık kavanozlarda satışa sunulan beyaz çay, özellikle yurt dışından talep görüyor. Her yıl Orta Doğu ve Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupa'dan da çok sayıda kişi beyaz çay için sipariş veriyor.

Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı

"GÜNLÜK 500 GRAM TOPLANABİLİYOR"

Beyaz çay hasadı yapan Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder, toplama şemasının kolay olmadığını ve günlük ortalama 1 kişinin 400-500 gram toplayabildiğini belirterek, "Kolay toplamanın yolu ise 2,5 yaprak olarak toplanıp evde ayıklanmasıdır. Böyle daha kolay olur. Artan kısımları ile yeşil çay yapabilirsiniz. Toplama aşaması çok zor ama üretim aşaması kolay olan bir çayımız. Kendi üretebileceğimiz gibi sektörde olan firmalara da onu yüksek fiyattan satma şansınız var. 1 kilogram yaş beyaz çay bedeli 600 ile 700 TL arası değişiyor. Üreticilerimiz için bu büyük bir gelir kaynağı. Beyaz çayımız bu yıl ortalama kilogram satış fiyatı da 4 bin ile 4 bin 500 TL arasında değişiyor" dedi.

Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı

"YAŞ ÇAY TOPLAMAK GİBİ DEĞİL"

Beyaz çay hasadı yapan Semanur Önder de "Beyaz çay toplama sezonunu açtık. Toplaması zor. Toplarken en üstteki filizleri seçiyoruz. Yaş çay toplamak gibi değil. Tek tek elle seçtiğimiz için toplaması zor oluyor. Normal çay toplamak daha kolay ama beyaz çayın geliri çok iyi. 1 kilo beyaz çay 600 TL'ye yakın para kazandırıyor. Okullar tatil edildi biz de ailemize destek için bahçelere girdik" diye konuştu.

Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı

BEYAZ ÇAY

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 6 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile 'tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplandı ve geçen sürede 3,5 tona yaklaşan üretim gerçekleştirildi. Dünyada kilosu 1000 dolardan 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılan beyaz çayın, vücut direncini artırarak bağışıklık, sistemini güçlendirmesinin yanı sıra sağlığa önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya'da yürütülen çalışmada, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken maddeye rastlanılmıştı.

Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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