Rize'de salgına karşı özenli olan işletmelere 'Burası Covid-19 kurallarına uygun çalışıyor' belgesi... - Rize'de salgına karşı özenli olan işletmelere 'Burası Covid-19 kurallarına uygun çalışıyor' belgesi veriliyor Rize'de Covid-19 ile mücadele kapsamında kurallara özen gösteren işletmelere 'Burası Covid-19 kurallarına uygun çalışıyor' belgeleri yapıştırılmaya başlandı.

- Rize'de salgına karşı özenli olan işletmelere 'Burası Covid-19 kurallarına uygun çalışıyor' belgesi veriliyor

RİZE - Rize'de Covid-19 ile mücadele kapsamında kurallara özen gösteren işletmelere 'Burası Covid-19 kurallarına uygun çalışıyor' belgeleri yapıştırılmaya başlandı.

Rize Valisi Kemal Çeber, beraberinde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Alb. Hakan Dedebağ ile gerçekleştirdiği denetimleri sonucunda bir ayakkabı boyacısına üzerinde 'Burası Covid-19 kurallarına uygun çalışıyor' ifadelerinin yer aldığı belge verdi.

Gerçekelşen denetimlerde Rizelilerle sohbet eden Vali Çeber, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen noktasında daha dikkatli olmaya çağrıda buldu. Denetimlerin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, Korona virüs denetimlerinin devam ettiğini söyledi. Çeber, "İş yerlerine ve vatandaşa dokunur şekilde denetimleri yapmaya devam ediyoruz. Bir kaç uygulama başlattık. Bundan sonra örnek teşkil eden ve pandemi kurallarına uyduğunu değerlendirdiğimiz bir kaç iş yerlerimize 'Burası Covid-19 kurallarına uygun çalışıyor' ibaremizi asacağız ve kendilerine teşekkür edeceğiz" dedi.

Çeber, maske konusunda sürekli vatandaşları uyardıklarını belirterek "Hep söylüyoruz ve söyleniyor. Salgın süreci bitmedi ve halen daha devam ediyor. Mücadele devam ediyor. Vatandaşın sorumluluğu çok çok daha fazla. Her şeyin normalleştirildiği bu süreçte vatandaşlarımızın maske, hijyen ve mesafe kurallarına çok daha hassas olması lazım. Son günlerde kıpırdanış gösteren vaka sayılarımız da tekrar ciddi inişleri yakalayabilelim. Hiç arzu etmediğimiz ciddi sayılarda maske, iş yeri cezaları ve kapatma cezalarını da uygulamak zorunda kaldık. Devlet olmanın gereğidir. İcap ettiği zaman onları uygulamaktan da hiç çekinmeyeceğiz. Bizim isteğimiz herkesin bu kurallara uyması" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hafta sonu Rize'de ağırlayacaklarını ifade eden Çeber, "Toplu açılış programımız olacak. Onun dışında Cumhurbaşkanımızın yerinde incelemeleri olacak. Kendisine sunduğumuz ve kendilerinin emir buyurduğu programlar üzerinde çalışılıyor. Kendisine arz edikten sonra son şeklini alacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA