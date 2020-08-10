Rize'de sağanak etkili oldu
Rize'de sağanak etkili olduRİZE'de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi.
10.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:20
Rize'de sağanak etkili oldu
RİZE'de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Kentte, akşam saatlerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yollar göle döndü. Yollardaki sular nedeniyle araçlar, trafikte güçlükle ilerledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA