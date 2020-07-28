Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan plaj işletmecilerine idari para cezası Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımına uymayan plaj işletmecilerine idari para cezası uygulandı.

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımına uymayan plaj işletmecilerine idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çayeli ilçesinde faaliyet gösteren, Kovid-19 salgını kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan ve toplum sağlığını hiçe sayarak köpük partili aktiviteler organize ederek plaja gelen misafirlerin horon oynamasına izin veren plaj işletmecilerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Vali Kemal Çeber, yeni dönem "kontrollü sosyal hayat" sürecinde mesafe, maske ve hijyen kuralları konusunda çok hassas davranılması gerektiğini vurguladı.

Çeber, il genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde ve sahil kesimlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılara sıklıkla devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde halkımızın sağlığını korumak, bulaş riskini en aza indirmek için büyük çabalar harcıyoruz. Tüm bu çabamıza rağmen kurallara hiçe sayan işletmelere de gerekli idari para cezaları uyguluyoruz ve bundan sonrada tespit edeceğimiz ihmallere hiç müsemma göstermeden gerekli yaptırımları uygulayacağız. Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz."

Kaynak: AA