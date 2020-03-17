Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş - Haber
Zabıta, Rize, Güncel

Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş

Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boşRİZE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu alanların geçici olarak kapatılmasının ardından sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı.

17.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:46
Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş

Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş

RİZE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu alanların geçici olarak kapatılmasının ardından sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı. Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentteki işletmeleri denetledi, esnaflara uyarılarda bulundu. Kent esnafı karara saygı duyarak kepenk kapatırken, yöre sakinleri ise İçişleri Bakanlığı'nın söz konu genelgesinin yerinde bir karar olduğunu belirtip, önlemlerin daha da genişletilmesini beklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işletmeler, geçici süreyle kapatıldı. Rize'de de birçok işletme kapılarını kapattı. Yasağın ardından kentin işlek caddelerinde yoğunluğun azaldığı gözlendi. Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri denetledi, esnaflara bir dizi uyarılarda bulundu. Kent sakinleri geçici yasak kararının olumlu bulup, önlemlerin daha da genişletilmesini beklediklerini söyledi.

Esnafa uyarılarda bulunan Zabıta Amiri Ali Osman Demir, esnafın uygulamayı olumlu karşıladığını belirterek, "Biz İçişleri Bakanlığımızın dün akşam aldıkları kararlar gereğince denetimlerimizi yapıp vatandaşlarımızı aydınlatıyoruz. Bu kapsamda kafe ve işyerlerini geziyoruz. Esnaflarımızın bir kısmının yayınlanan karardan haber yoktu. Bizde onlara bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlere geçici bir süre ile ara verildiğini söyledik. Vatandaşımız ve esnafımız virüse karşı duyarlılığını gösteriyor" dedi.

'MADDİ ZARARLAR MANEVİ ZARARLARIN ÖNÜNE GEÇMEYECEKTİR'

Alınan kararlara destek veren kafe ve pastane işletmecisi Fatih Kandil de, "Kararı akşam öğrendik. Aldığımız duyumlara göre restoran ve pastaneler kapatılacak diye yazmıyordu. Ama biz kapatılmayı bekliyorduk. İnsan sağlığı çok önemli tabi, şimdi ise sadece sıcak satış yapıyoruz. İşletmeler bu kararlar doğrultusunda zarar görecektir ama maddi zararlar manevi zararların önüne geçmeyecektir. Biz devletimiz yanındayız. Olaylar daha kötüye gitmeden inşallah bu virüsten kurtuluruz" diye konuştu.

Kafe işletmecisi Mehmet Gençüven de "Rize'nin en kalabalık caddesinde işletmecilik yapıyorum. Burada kiralar çok yüksek bu esnaf ne yapacak belirsiz. Sürenin ne uzayacağı belli değil. Bu dükkanların çoğu belediyenin çalışmayan esnaf nasıl kirasını verecek bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN

Vatandaşlar alınan karar sonrası açık alanları tercih etmeye başladı. Uygulamayı desteklerini ve kararı yerinde bulan vatandaşlardan Mehmet Şahinoğlu, "Çay içmesek, kahveye gitmesek bir şey olmaz. Bu uygulama benim menfaatimde ben olumlu karşıladım. Farz edin ki Ramazan ayı bir ay yerine oldu 2 ay diye konuştu. Ama tabi esnafı da düşünmek lazım esnaf eleman çalıştırıyor bu arkadaşlarında mağdur edilmemesi lazım" ifadelerinde bulundu.

'BİZİM İÇİN İYİ OLDU'

Kararı olumlu buluna kent sakini Saim Çap da, "Bu karar bizim için çok iyi oldu. Kahveye oturacağıma dışarıda otururum. Köye çıkarım. Dışarısı biraz soğuk ama bizim için iyi oldu. Virüs bulaşır birine o başkasına bulaştırır bence karar çok iyi oldu" dedi.

Bayram Ali İşyar ise "Devletimizden Allah razı olsun böyle bir karar aldığı çok iyi oldu. Önemli olan insan sağlığı sokaklarda bir güzel temizlendi. Ben kararı sonuna kadar destekliyorum. Sokakta çay içecek yer bulmadık ama kararı bende destekliyorum. Karar çok güzel olmuş. Dışarıda hava alıp evimize gideceğiz artık çayımızı da evde içeceğiz" diye konuştu

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek' iddiasına Beştepe'den yanıt geldi Haber
"Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" iddiasına Beştepe'den yanıt geldi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Yetkililer 'Evden çıkmayın' derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti Haber
Yetkililer "Evden çıkmayın" derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Cumhurbaşkanından gülümseten çağrı! Nüfus az, mücadelenin vakti geldi Haber
Cumhurbaşkanından gülümseten çağrı! Nüfus az, mücadelenin vakti geldi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem...
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hande Soral Özge Ulusoy Meryem Uzerli Mustafa Sandal
Spor Falcao Okan Buruk Adem Büyük Ersun Yanal Burak Yılmaz
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 18:41:07. #1.14#