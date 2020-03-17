Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boşRİZE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu alanların geçici olarak kapatılmasının ardından sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı.

Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş

RİZE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu alanların geçici olarak kapatılmasının ardından sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı. Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentteki işletmeleri denetledi, esnaflara uyarılarda bulundu. Kent esnafı karara saygı duyarak kepenk kapatırken, yöre sakinleri ise İçişleri Bakanlığı'nın söz konu genelgesinin yerinde bir karar olduğunu belirtip, önlemlerin daha da genişletilmesini beklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işletmeler, geçici süreyle kapatıldı. Rize'de de birçok işletme kapılarını kapattı. Yasağın ardından kentin işlek caddelerinde yoğunluğun azaldığı gözlendi. Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri denetledi, esnaflara bir dizi uyarılarda bulundu. Kent sakinleri geçici yasak kararının olumlu bulup, önlemlerin daha da genişletilmesini beklediklerini söyledi.

Esnafa uyarılarda bulunan Zabıta Amiri Ali Osman Demir, esnafın uygulamayı olumlu karşıladığını belirterek, "Biz İçişleri Bakanlığımızın dün akşam aldıkları kararlar gereğince denetimlerimizi yapıp vatandaşlarımızı aydınlatıyoruz. Bu kapsamda kafe ve işyerlerini geziyoruz. Esnaflarımızın bir kısmının yayınlanan karardan haber yoktu. Bizde onlara bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlere geçici bir süre ile ara verildiğini söyledik. Vatandaşımız ve esnafımız virüse karşı duyarlılığını gösteriyor" dedi.

'MADDİ ZARARLAR MANEVİ ZARARLARIN ÖNÜNE GEÇMEYECEKTİR'

Alınan kararlara destek veren kafe ve pastane işletmecisi Fatih Kandil de, "Kararı akşam öğrendik. Aldığımız duyumlara göre restoran ve pastaneler kapatılacak diye yazmıyordu. Ama biz kapatılmayı bekliyorduk. İnsan sağlığı çok önemli tabi, şimdi ise sadece sıcak satış yapıyoruz. İşletmeler bu kararlar doğrultusunda zarar görecektir ama maddi zararlar manevi zararların önüne geçmeyecektir. Biz devletimiz yanındayız. Olaylar daha kötüye gitmeden inşallah bu virüsten kurtuluruz" diye konuştu.

Kafe işletmecisi Mehmet Gençüven de "Rize'nin en kalabalık caddesinde işletmecilik yapıyorum. Burada kiralar çok yüksek bu esnaf ne yapacak belirsiz. Sürenin ne uzayacağı belli değil. Bu dükkanların çoğu belediyenin çalışmayan esnaf nasıl kirasını verecek bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN

Vatandaşlar alınan karar sonrası açık alanları tercih etmeye başladı. Uygulamayı desteklerini ve kararı yerinde bulan vatandaşlardan Mehmet Şahinoğlu, "Çay içmesek, kahveye gitmesek bir şey olmaz. Bu uygulama benim menfaatimde ben olumlu karşıladım. Farz edin ki Ramazan ayı bir ay yerine oldu 2 ay diye konuştu. Ama tabi esnafı da düşünmek lazım esnaf eleman çalıştırıyor bu arkadaşlarında mağdur edilmemesi lazım" ifadelerinde bulundu.

'BİZİM İÇİN İYİ OLDU'

Kararı olumlu buluna kent sakini Saim Çap da, "Bu karar bizim için çok iyi oldu. Kahveye oturacağıma dışarıda otururum. Köye çıkarım. Dışarısı biraz soğuk ama bizim için iyi oldu. Virüs bulaşır birine o başkasına bulaştırır bence karar çok iyi oldu" dedi.

Bayram Ali İşyar ise "Devletimizden Allah razı olsun böyle bir karar aldığı çok iyi oldu. Önemli olan insan sağlığı sokaklarda bir güzel temizlendi. Ben kararı sonuna kadar destekliyorum. Sokakta çay içecek yer bulmadık ama kararı bende destekliyorum. Karar çok güzel olmuş. Dışarıda hava alıp evimize gideceğiz artık çayımızı da evde içeceğiz" diye konuştu

Kaynak: DHA