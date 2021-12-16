SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek

RİZE (DHA) - Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA) -

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ile İkizdere Belediyesi arasında Rize'nin İkizdere ilçesi Cimil Köyü'nde, 10-13 Şubat'ta Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlenmesi için protokol imzalandı.

2022 yılı Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın Rize'nin İkizdere ilçesinde yapılması için Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ve İkizdere Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, İkizdere'de düzenlenecek şampiyonaya ülkenin elit dağ kayağı sporcularının katılacağını söyledi. Prof. Dr. Başar, "Dağ kayağı ülkemizde gelişen branşlardan bir tanesi. Federasyon olarak sporcularımızın yetişmesi, milli takımın oluşturulması ve sporcularımızı uluslararası yarışmalara bu şampiyonada belirleyerek göndereceğiz. Bu branş olimpiyatlara yeni katıldı. 2026 Kış Olimpiyatları'nda dağ kayağı yerini buldu. Bundan dolayı bu branşa çok önem veriyoruz. Ülkemizin dört bir yanında kamplar açıyor, eğitimler veriyor, milli takım kampları ve şampiyonalar düzenliyoruz. Bu branş okul sporları arasında da yer alıyor" dedi.

'DOĞU KARADENİZ DAĞ KAYAĞI SPORU İÇİN UYGUN'

Doğu Karadeniz coğrafyasının dağ kayağı sporunu yapmaya elverişli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Başar, "Şampiyonayı bu yıl İkizdere ilçesi Cimil köyünde gerçekleştireceğiz. Doğu Karadeniz dağların yapısı, kar yapısı nedeniyle dağ kayağı yapılması için çok uygun bir coğrafya. Bu spor mekanik tesislerin ve pistin olmadığı yerlerde yapılıyor. Bundan dolayı Trabzon, Rize, Artvin gibi Doğu Karadeniz yaylalarına eşi bulunmaz dağ kayağı parkurları diyebiliriz" diye konuştu.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de, "Bizi tercih etmeleri bölgemiz il ve ilçemizin tanıtımı için çok önemli. Pandemi sonrasında büyük ilgi olacağını düşünüyorum. İnsanlar evlerinde 2 yıldır sıkıldı. Şampiyonayı ilçemizin 1700 metre rakımlı Cimil Köyünde yapacağız. Bu spor için ideal bir alanımız var. Heyecanlıyız" dedi.

'İKİZDERE'YE CENNET DİYORUZ'

Şampiyonanın turistlerin de ilgisini çekeceğini belirten Karagöz, "Biz İkizdere vadisine 'cennet vadi' diyoruz. İnsanlar gelsinler görsünler. İkizdere vadisinin yatırıma gelişmeye ihtiyacı var ama insanların da İkizdere vadisi gibi yerlere ihtiyacı var. Tanınırlık yükseldikçe buraya daha çok kişi gelecek. 'Cenneti görmeden ölmeyin, İkizdere'yi görün' diyoruz. Bu etkinlik mihenk taşı olacak. İkizdere vadisinde kar kalitesi çok uygun. Doğudan gelen kuru havayla sahilden gelen nemli havanın kesiştiği yerdir ve bu tür sporlar kaliteli zeminler oluşturur. Turistlerin de bu etkinliğe ilgi göstereceğine inanıyoruz. Beklentimiz yüksek" ifadelerini kullandı.