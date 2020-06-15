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Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum

Çaykur Rizespor Galatasaray maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonu değerlendirdi. Dilmen, "Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!" dedi.

15.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:43

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Rizespor maçında sezonu kapatmasına neden olan sakatlığının ardından Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu ve sakatlık pozisyonu öncesinde ofsayt olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

Öylesine motivasyon düşüyor ki... Maçı nasıl konuşalım? Sakatlıktan sonra buruklaştım. Rabbim Muslera'a şifa versin.

"2 YERDE KIRIK VAR"

Rizespor iyi başladı, sonra Muslera'nın sakatlığı... Galatasaray donuktu, Muslera'nın sakatlığı sonrasında daha da demoralize oldu, penaltı ve gol. 5-0 da mağlup olsanız, şampiyon olsanız da, olmasanız da sporcu sakatlığı ağır... Bakanımızı aradım, Abdurrahim bey ile de görüştüm. Recep Tayyip Üniversitesi'nde bakmışlar, 2 yerde kırık.

"BU KURAL DEĞİŞMELİ"

Atak mı, gol mü, sporcu sağlığı mı önemli! Kaldıracaksın bayrağı, bu geliyorum diyordu. Ağzı kanayan, çenesi kırılanları gördük. Net görmediysen oynat diyorlar, neden? Atak olsun istiyorlar. VAR'sız sistem olsaydı, yardımcı kaldırırdı. Bu pozisyon, IFAB'a falan gönderilmeli. Sporcu sağlığı mı atak mı diye gündeme gelmeli. Bu kuralın değişmesi lazım. Kafası karışıksa hemen kaldıracaksın. Oldu gol, döndün ofsayt verdim ama ayak gitti.

"DARBEDEN DOLAYI VERDİ PENALTIYI"

Kemal hoca demek ki arkadan gelen darbeyi gördü sonra verdi penaltıyı. Darbeden dolayı verdi penaltıyı. Düşmese, taraftar düşsene diyecekti.

"MUSLERA İNŞALLAH TOPARLAYACAK"

Sakatlıklardan çok çekmiş biri olarak Muslera adına büyük talihsizlik oldu. Bir sakatlıktan sonra futbol hayatım bitti benim. Ben bir Trabzonspor maçında sakatlanmıştım, toparlayamadık bir daha. Oynadık ama toparlanamadık. Muslera inşallah toparlayacak. Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim rahatsızlık geçirdi çok şükür iyileştirler. Göksel Gümüşdağ, Rüştü Reçber de aynı şekilde çok şükür iyileştiler.

"BAYRAĞI KALDIRSA BAMBAŞKA OLABİLİRDİ"

Rizespor küme düşme potasında olmasına rağmen iyi mücadele etti. Rizespor mücadelesiyle aslında kazanmayı hak etti. Şampiyonluk olsa ne olur olmasa ne olur iyi bir oyuncusu sakatlandı. Muslera'nın sağlığı önemli. Pozisyon da çok talihsizdi ofsaytı kaldırsaydı farklı olurdu. Bu şekilde birisi sakatlanacaktı bu aranın ardından o da Muslera oldu.

"RİZESPOR'U İYİ GÖRDÜM"

Rizespor Ünal Karaman geldikten sonra aranın da gelmesiyle takımı tanıma şansı oldu. Puan durumu üzerinden gidersek enteresan şeyler oldu. Başakşehir ve Trabzonspor'un büyük avantajları oldu. Galatasaray adına Rize'de alınan sonuç ikili üçlü averajlar için de enteresan. Öne doğru çıkan takımlardan Rize'yi iyi gördüm. Rize bir anda ateşin içinden çıktı.

"G.SARAY'IN DURUMU MENTAL OLARAK DA ZOR"

"Antrenör ve futbolcuları kalan haftalarda eleştirmemek lazım demiştim. Sert fikstürü var Galatasaray'ın. Sadece Muslera üzerinden gitmeyelim, Andone de değerli bir oyuncu. Futbolda bugün ve yarın vardır. Açılan farkın erimesi de söz konusu olabilir. Mental olarak durumu da zor Galatasaray'ın."

"MUSLERA SAKATLANDI, MAÇIN ENERJİSİ GİTTİ"

Uzun yıllardır Türkiye liglerinde oyuncu açısından kaleci olarak çok maç aldı Muslera. Herkesin sağlığı her şeyden önemli. Bugün Muslera sakatlandı ve maçın enerjisi gitti. Rizespor'un can havli var, mücadele etmeye çalıştılar. Spor camiası açısından üzücü bir gündeyiz.

"TRABZON VE BAŞAKŞEHİR HERKESTEN DAHA İYİ"

Futbolcu ve teknik adamları eleştirmek istemiyorum demiştim ligler başladıktan sonra. 5 değişiklik hakkı var tamam ama ben şunu merak ediyorum; Takımlar nasıl hazırlandılar? Uzun süredir Mayıs sonuna doğru ligler biterdi, Temmuz başında başlıyorlardı neredeyse. Sağlıktan önemli bir şey yok. 5 hafta sonra bu hafta çıkan 11'lerden 5-6 kişi olamayacaktır. Başakşehir ve Trabzonspor'u herkesten önde gördüm her anlamda.

"KONTROLSÜZ DE OLSA DARBE VAR MI?"

Galatasaray'da Andone'nin sakatlandığı pozisyon oldu. Sevmediğim laf versen de olur vermesen de olur'dur. Dünyanın hiç bir ülkede bu laf yoktur. Andone'nin pozisyonu gibi pozisyonlar için diyorum, kontrolsüz de olsa darbe var mı? Bu tip pozisyonda Fenerbahçe maçında penaltı verildi. Ben ona da buna da vermezdim.

"NASILSA VAR VAR DİYE HAKEMLER DE TEMBELLEŞTİ"

Rizeli bir oyuncu öndeydi evet ama çizgiyle görecek kadar öndeydi. Hizada dahi olsa; hakemler de tembelleşti nasılsa VAR var diye düşünüyor. Bir şey olursa nasılsa söylerler deniyor. Hakemler artık rahata erdiler bu konuda ama mutlaka değiştirilmeli. Gerekirse gol pozisyonu ile ilgili bölümü değiştirilsin. Futbol insanla oynanıyor, teknoloji insan sağlığını etkiliyorsahemen uzaklaşsın.

Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
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