Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e eleştiri: Teknik direktör olarak başarısız

Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup olurken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi. Galatasaray'ın maçta pozisyon üretemediğini söyleyen Dilmen, teknik direktör Fatih Terim'in başarısız olduğunu savundu.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i eleştirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Tam bir pandemi ligi, tam bir Türk futbolunun çöküş ligi. 4'te 4 yapan yok. Kaliteli oyun kesin yok, hafta hafta oyun değişiyor. Galatasaray ilk 2 hafta 6 puan aldığında bir anda favori oldu. Aynı teknik direktör, kadro da benzer. Transferler olmuyor bir türlü, bir Etebo var, fena da değil. Taktiksel olarak aynı oynamaya çalışıyor hoca ama arada bir de Avrupa Kupası gitti. Galatasaray gibi bir takımın da uzun süre sonra ön elemede elendiğini gördük.

"POZİSYON ÜRETEMEDİ"

Galatasaray 2. yarıda tüm silahlarıyla saldırmasına rağmen, pozisyon üretemedi. Kasımpaşa'da da Mehmet hoca istediği verimi alamadı ama maçın hakkı biraz daha Kasımpaşa'nın lehineydi. Galatasaray'da Falcao ve Diagne'nin karşı karşıya pozisyonları var. Falcao girdikten sonra Diagne tamamen kayboldu. 2. yarıda hiç hareketli olmadıkları için, rakip stoperler ön libero ile birlikte orayı kapattılar.

"BELHANDA, FEGHOULI ISRARI YANLIŞ"

Çok yüksek tempo olmamasına rağmen, Rangers maçının ardından bu tempoyu kaldıramazsınız. Fatih Terim tecrübesinde bir teknik direktörün Belhanda ve Feghouli ısrarı doğru değildi. Galatasaray'da Fatih, Luyindama ve Marcao üçgeni, farklı mağlubiyeti engelliyor.

"BELHANDA PAPATYA FALI GİBİ"

Hoca 4-2-4'ü de denedi ama maçı baştan kazanırsınız. Fenerbahçe maçının son 15 dakikasında Galatasaray tek kaleye çevirdi. O gün ne oynadıysa bugün de öyle oynamalı. Hoca ısrar ediyor, Taylan var, Belhanda ile Feghouli papatya falı gibi, asla iyi mi, kötü mü oynayacak, bilemezsiniz. Israr etme hoca, Emre ile başla.

"ARDA TURAN DEVAM ETMELİYDİ"

Bana göre Arda Turan maça devam etmeliydi, hiç olmazsa sallanır ve keserdi. Niye çıktı? Bir risk alayım dedi hoca, 2 santrfora döndü.

"SERI İŞİ HALLEDİLMELİYDİ"

Fatih Terim'in oynamak istediği düzende, ne yapıp edip Seri işini halletmesi lazımdı. Davulun sesi başkasına güzel gelir tabii ki. Kulüplerin ekonomik olarak yapılanırken çok dikkatli olması lazım.

"PARANIN TAMAMI FALCAO VE DIAGNE'YE VERİLDİ"

Galatasaray 2 sezon şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'nde başarı gelmedi ve yayıncı kuruluştan aldığı paranın tamamını belki Falcao ve Diagne'ye verdi. Falcao'nun da garanti parası 5 milyon euro, 5 maçtan sonra 500, 10 maç daha oynatsa bir 500 daha.

"BU YÖNETİCİ OLAMAZ"

Belhanda ile Feghouli ile 3,5 milyon euroya anlaşıyor, bir de puan yazmışlar. Hatay'dan alınan 1 puana prim alıyor oyuncu. Bunu kabul eden yönetici, yönetici değildir.

"KOVSAN GİTMEZLER"

Muslera, helali hoş olsun. Falcao, Diagne, Babel, Belhanda, Feghouli, kovsan gitmezler. Bu akşamki kadroya bakalım, sadece 4-5 oyuncunun maaşına bakalım, öyle bir rakamlar çıkıyor ki... Nereden çıktı bu işler, bizim böyle bir paramız mı var?

"SOSA GALATASARAY'DA OYNAMAZ MI?"

Galatasaray hangi oyuncuyu satabilir? Falcao ve Diagne hocanın döneminde alındı. Şampiyonluklar da geldi. Fenerbahçe 2 yılda Eljif Elmas ve Muriqi'yi sattı, 40 milyon euro gelir elde etti, Galatasaray bunu yapabildi mi? Sosa, Galatasaray'da oynar mı, oynamaz mı? Al o zaman. Caner'e talip oldu mu Galatasaray? Oldu, son anda Fenerbahçe işi oldu. Acaba Mustafa bey ve Abdürrahim bey mi hayır dedi.

"ARTIK KOLAY DEĞİL"

Galatasaray şampiyonluk yarışı içinde olacaktır. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, hepsi toparlayacaktır ama artık kolay değil, seyirci yok. 40 bin kişiyle yükleniyordun, 1,5 puan cepte oluyordu. Kadıköy'e, İnönü'ye gidince korner morner bir tane yapıştırıyorlardı.

"FENERBAHÇE İLE 1 PUAN"

Yarın kalktığımızda favori Fenerbahçe diyebilirsin ama beğenmediğin Galatasaray ile arada 1 puan fark var.

"FATİH TERİM BAŞARISIZ"

Fatih hocanın 5 sene öncesiyle şu andaki durumu arasında fark yoktur ama 1 yıl artı bugüne kadar başarısız durumdadır. Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oldu, ligden erken koptu, bu yıl da beklendiği gibi başlamasına rağmen düşüş oldu. Teknik direktör olarak baktığımızda Avrupa'dan da elendi, şu anda başarısız. Ama çok gerilerden gelip başarılı olduğu olmuştur. Yönetim istediğin değişiklikleri yapmayabilir ama Galatasaray bu oyunu oynayamaz. Fatih Terim hocanın 90 artılarda içeri girmesini ben doğru bulmuyorum ama insandır, bir şeyler olmuştur.

"GALATASARAY GÖNDEREMEZ"

21 kulüp var, seneye 20'ye düşecek. Fatih Terim, yüzde yüz istemediği sürece Galatasaray gönderemez. Erol hoca da dahil olmak üzere, Alanya'nın başarılı hocası Çağdaş hoca da dahil olmak üzere 4 maç kaybettiğinizde sizin lüksünüz yoktur bu ligde. Fatih Terim kadar güçlü olmadığında, "Benden değil, ondan" dersen bir anda "Hop güle güle" derler.