Reyyan ve Miran'ın öpüşme görüntüleri ortaya çıktı!

Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün yer aldığı 'Hercai'nin 56. bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Reyyan ve Miran'ın ateşli öpüşmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte o görüntüler...