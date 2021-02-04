Reyyan ve Miran'ın öpüşme görüntüleri ortaya çıktı!
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Reyyan ve Miran'ın öpüşme görüntüleri ortaya çıktı!

04.02.2021 19:46 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:51
Reyyan ve Miran'ın öpüşme görüntüleri ortaya çıktı!

Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün yer aldığı 'Hercai'nin 56. bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Reyyan ve Miran'ın ateşli öpüşmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte o görüntüler...

Sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesi bulunan Ebru Şahin ve Akın Akınözü gündemden düşmüyor. Hercai'nin 56. bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Hercai fanları bu görüntüleri beğeni yağmuruna tuttu.

& ;İşte kare kare Reyyan ve Miran'ın romantik anları...

Kaynak: Snob Magazin

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