Reyyan ve Miran'ın öpüşme görüntüleri ortaya çıktı!
04.02.2021 19:46 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:51
Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün yer aldığı 'Hercai'nin 56. bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Reyyan ve Miran'ın ateşli öpüşmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte o görüntüler...
Sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesi bulunan Ebru Şahin ve Akın Akınözü gündemden düşmüyor. Hercai'nin 56. bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Hercai fanları bu görüntüleri beğeni yağmuruna tuttu.
& ;İşte kare kare Reyyan ve Miran'ın romantik anları...
Kaynak: Snob Magazin