16.10.2019 12:32

Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Resulayn'da dün gece ara verilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü ve gece sesliğin hakim olduğu Resulayn'da sabahın ilk ışıkları ile birlikte çatışmalar yeniden başladı. Özellikle meskun mahalde yürütülen çatışmaların yanı sıra Türk topçu bataryaları ve obüs ve ÇNRA ile PKK/YPG hedefleri vuruluyor.

Kaynak: İHA