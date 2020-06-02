Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü
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Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü
02.06.2020 20:56 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:56

Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Resulayn'ın güneyindeki el Manacir köyünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybederken, patlama sonucu çevrede hasar oluştu. - RESULAYN

Kaynak: İHA

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