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Resmi Rezerv Varlıkları yüzde 11,3 arttı

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Resmi Rezerv Varlıkları yüzde 11,3 arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 11,3 artarak 117,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 11,3 artarak 117,8 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), ağustos ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 11,3 artarak 117,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 10,6 artarak 69,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,4 azalarak 40,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 14,5 artarak 23,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 17,5 milyar dolar anapara, 5,6 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 67,2 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 28,6 milyar dolar bir ay vadeli.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarak 49,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

-İHA-

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