Resimlerinin Ana Teması Kadın - Tekirdağ

Ailesinin ve öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine çocuk yaşlarda resme yönelen Zehra Çalışkan 20 yıldır eserlerinde kadının toplumdaki rolü ve önemine dikkat çekmek için "kadın" objesini konu ediniyor.

Çalışkan, AA muhabirine, ressamlığa başlama serüvenini anlattı.

Kadının bir toplumu var eden bir değer olduğunu ancak tüm dünyada zaman zaman bu değere gerekli saygının gösterilmediğini dile getiren Çalışkan, kadının önemine sanatıyla dikkat çekmek istediği için eserlerine konu edindiğini söyledi.

Marmara Üniversitesi EEğitim Fakültesi Resim Bölümü'nden 1997 yılında mezun olduğunu ve o günden bu yana kadının hayat içerindeki mücadelesinin kendisine ilham kaynağı olduğunu anlatan Çalışkan, "Küçüklüğümden itibaren ailemin, öğretmenlerimin tavsiyesi üzerine bu sanata yöneldim. Benim için bu iş lisede daha ciddiyet kazandı. 1990 yılında üniversiteye başladım. 1997 yılında da profesyonel olarak ressamlığa ilk adımımı attım, karma sergilere katıldım. O günden bu yana da hiçbir şekilde ara vermeden devam ediyorum resim yapmaya." diye konuştu.

"Resim yapmak yemek, içmek gibi bir ihtiyaç"

Resim çizerken çok mutlu olduğunu güzel duygular hissettiğini dile getiren Çalışkan, şöyle devam etti:

"Resim yapmak artık benim için bir yaşam biçimi oldu. Artık benim için yemek, içmek gibi bir ihtiyaç oldu. Resim yaparken kavga da ediyoruz, mutlu da oluyoruz. Eserlerimde kadın temasını işliyorum. Kadınlar toplumda olayları daha hassas karşılayan daha naif varlıklar. Kadın duygusaldır, hayatın içerisindeki inceliktir.

Bu yüzden ben de bu temayı seçtim ve eserlerimde işledim. Türk sanatı için biraz daha çaba sarf edersek biraz daha sabırlı olursak daha güzel olacağına inanıyorum. Avrupa standartlarında işler yapıldığını düşünüyorum. Özellikle son yıllarda teknoloji ve iletişimin gelişmesi ile gençler Avrupa'daki çalışmalara da ulaşabiliyor ve fikir edinebiliyorlar. Bu yüzden ben geçmişe göre çok daha iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

Ressam olmak isteyenler kararlı olmalı

Ressam olmanın kararlılıktan ve bu işe kendini tam olarak vermekten geçtiğine vurgu yapan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Gençlerin bu işe tam olarak zamanlarını, enerjilerini, güçlerini ve kafalarını vereceklerse yönelmelerini tavsiye ederim. Bu iş azim ve sabır ister. Her işte olduğu gibi peşini bırakmamak gerekiyor. Şimdiki gençlerin imkanları bizim zamanımızdakinden çok daha geniş.

Bunları çok daha olumlu bir şekilde lehlerine çevirebilirler. Bir yerlere gelebilmek için çok çalışmak gerekiyor. Kadın, evin çekip çevrilmesinden geldiği şu noktaya kadar hep bir mücadele içinde. Erkeklere göre biraz daha fazla mücadele etmek zorunda. Ama bu mücadele sonunda bir başarı elde etmiş kadınlar hiçbir zaman şikayet etmezler. Benim resimlerimde de o mücadeleyi konu aldım."