Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit'e devretti

Türkiye'nin en büyük entegre otomobil fabrikası Oyak Renault, Kasım 2011'de üretmeye başladığı Türkiye'nin en popüler aracı Bursalı Clio 4'ün üretimine son verdi, Clio serisine Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit üretimi ile devam edecek.

Türkiye'nin en büyük entegre otomobil fabrikası Oyak Renault, Kasım 2011'de üretmeye başladığı Türkiye'nin en popüler aracı Bursalı Clio 4'ün üretimine son verdi, Clio serisine Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit üretimi ile devam edecek.

Oyak Renault açıklamasına göre, firma 11 Mayıs'ta sonlandırdığı Clio 4 modelinden geçen 10 yıl içinde toplam 2 milyon 11 bin 881 adet üretti.

Sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarda da önemli bir başarıya imza atmış olan Clio 4, Fransa'nın en çok, Avrupa'nın ise en çok satan ikinci aracı unvanını taşıyor.

Bu ikonik model, ilk üretildiği 1990 yılından bu yana 15 milyonluk adetle dünyada en fazla satılan Renault markalı araç unvanını da taşıyor. Türkiye'de üretilen Clio 4 modeli başta Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya olmak üzere 52'den fazla ülkede ihraç edildi.

Açıklamada Clio 4'ün üretimine son verilmesi töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen Oyak Renault Araç Fabrika Direktörü Murat Taşdelen, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ve dünyada satış rekorları kıran Clio'nun dördüncü neslinin üretimini sonlandırıyoruz. Yerini tamamen yeni nesline bırakan Clio 4, yıllar boyunca hem Renault Grubu'nun hem de Oyak Renault'nun yüz akı oldu. Ülkemizde de en çok satılan modeller içinde hep en üst sıralarda yer aldı. Kasım 2011'de fabrikamızda üretime başladığımız ve 10 yıla yakın aralıksız sürdürerek iki milyondan fazla adete ulaştığımız Clio 4 üretimini sonlandırırken, Renault Grubu'nun elektrikli araçlara geçiş stratejisi doğrultusunda, yüksek teknoloji barındıran Clio 5 ve Clio 5 Hibrit'in üretimine başarıyla devam ediyoruz."

Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında şu anda Yeni Clio, Yeni Clio Hibrit, Yeni Megane Sedan modelleri yanında bu modellerde de kullanılan motor ve mekanik aksamlar üretilip ihraç ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu