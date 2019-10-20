Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut 3'ncü kitabını imzaladı

20.10.2019 16:29

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üçüncü kitabı "Doğadan Hayat var" için Ankara Kitap Fuarında okurlarıyla buluştu.



Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, "Yaşamdan Sağlık İksirleri" ve "Yaşamın Biyokimyasal Sırları" adlı yayınlanmış iki kitabını ardından TİMAŞ tarafından yayınlanan üçüncü eseri olan "Doğada Hayat Var" adlı kitabı için Ankara Kitap Fuarında imza gününe katıldı. ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan Ankara Kitap Fuarında TİMAŞ Standında okurlarıyla buluşan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, burada kitaplarını imzalayıp sohbet etti. İmza gününde Prof. Dr. Karabulut, misafirlerine Malatya Kayısısı ikram etti. İmza gününe Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin eşi Dr. Ahu Pakdemirli'de katılarak, Rektör Prof. Dr. Karabulut'a destek verdi. Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Doğada Hayat Var" isimli kitabında, beslenmenin ve sağlığın kısa tarihinden kansere, vitaminlerden minerallere, hormonlardan yağlara, proteinlere, metabolizma için faydalı yiyecekleri anlatıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA