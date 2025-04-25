Real Madrid, Barcelona maçına çıkmayacak mı? Real Madrid, Barcelona maçına neden çıkmayacak?

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile karşılaşacak Real Madrid, maçın hakemi Ricardo De Burgos ve VAR hakemi Gonzalez Fuertas değişmediği takdirde maça çıkmayı düşünmüyor. İspanyol devi, müsabaka öncesindeki basın toplantısına katılmayıp son antrenmanı da iptal etti. Peki, Real Madrid, Barcelona maçına çıkmayacak mı? Real Madrid, Barcelona maçına neden çıkmayacak?

REAL MADRİD, BARCELONA MAÇINA ÇIKMAYACAK MI?

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, maçın hakemi Ricardo De Burgos ve VAR görevlileri değişmediği sürece maça çıkmamayı düşünüyor. Öte yandan Madrid, final maçı öncesinde basın toplantısına katılmadı ve son antrenmanı iptal etti.

Real Madrid, finale hakem Burgos'un atanmasının ardından bu atamaya tepki göstermişti. Real Madrid TV, hakem Burgos ile Barcelona'nın yüzde 81, Real Madrid'in ise yüzde 64 kazanma oranına sahip olduğunu iddia eden bir video yayınlamıştı.

O HAKEMDEN AÇIKLAMA VAR

Maçın hakemi Ricardo De Burgos ise cuma günü düzenlenen basın toplantısında Real Madrid'in açıklamasına tepki gösterdi. Burgos, yaptığı açıklamada, "Oğlum okula gidip babasının hırsız olduğunu duyduğunda ve ağlayıp döndüğünde bu durumla karşılaşmak çok zor!" ifadelerini kullandı.

HAKEMLER GREVE Mİ GİDİYORLAR?

Karşılaşmanın VAR hakemi Gonzalez Fuertas ise cuma günkü basın toplantısında olası bir grev için gelen soruya, "Daha fazlasını duyacaksınız" şeklinde yanıt verdi.

EL CLASICO NE ZAMAN?

Real Madrid'in sahaya çıkması durumunda, Barcelona ile Real Madrid arasındaki İspanya Kral Kupası finali 26 Nisan Cumartesi günü Sevilla'da oynanacak. İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.