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RCD Espanyol, Osasuna Maçına Hazırlanıyor

8 Mart Pazar günü El Sadar Stadyumu'nda Osasuna ile karşılaşacak Espanyol'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Espanyol, El Sadar Stadyumu'na gitmeden önce son antremanını Dani Jarque antreman tesislerinde tamamladı.

06.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:21

Pazar günü El Sadar Stadyumu'nda Osasuna ile karşılaşacak Espanyol'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Espanyol, El Sadar Stadyumu'na gitmeden önce son antremanını Dani Jarque antreman tesislerinde tamamladı.

Kaynak: Dugout

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