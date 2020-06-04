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Rapor: Küresel emtia ticaretinde darlama yüzde 2.5

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerinin değerlendirildiği raporuna göre 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel emtia ticareti yüzde 2.5 daraldı ve bu 2009 yılının ilk çeyreğinden beri görülen en sert daralma oldu.

Rapor: Küresel emtia ticaretinde darlama yüzde 2.5
04.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:32

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerinin değerlendirildiği raporuna göre 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel emtia ticareti yüzde 2.5 daraldı ve bu 2009 yılının ilk çeyreğinden beri görülen en sert daralma oldu.

2020 yılının ikinci çeyreğinde daha da sert bir daralma yaşanabileceğine dikkat çekilen raporda, 2019 yılıyla karşılaştırıldığında bu sene, neredeyse hiçbir ülkenin ihracatta artış yaşamayacağı belirtildi.

İhracat değeri bakımından en büyük toplam zararı görecek ülkelerin; 275 milyar dolar ile Çin, 246 milyar dolar ile ABD, 239 milyar dolar ile Almanya olacağı tahmin ediliyor. Rusya, İngiltere, Meksika, İspanya, BAE, Belçika ve Suudi Arabistan'ın da en yüksek ihracat kaybı yaşayacak ülkeler arasında olacağı öngörülüyor.Euler Hermes raporunda, 2020 yılını ihracat kayıpları açısından en kötü geçirecek sektörün, 733 milyar dolarlık ihracat kaybıyla enerji sektörü olacağının altını çiziyor. Enerji sektörünü 420 milyar dolar kayıpla metal sektörü ve 270 milyar dolar kayıpla otomotiv üreticilerine bağlı ulaşım hizmetleri sektörünün takip edeceği tahmin ediliyor. Makine, teçhizat, tekstil ve otomobil tedarikçileri alanlarındaki ihracatta da yüzde 15'ten fazla düşüş öngörülüyor. Raporda krizden zarar görmeyecek sektörlerin ise yazılım, bilişim hizmetleri ve ilaç sektörleri olduğu vurgulanıyor.

Raporla ilgili bir değerlendirmede bulunan Euler Hermes Türkiye CEO'su Ahmet Ali Bugay, "Mart ayında, Çin ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesiyle, Çin'de ihracatta aylık yüzde 12,4'lük bir artış gerçekleşti, ancak Avrupa'da, bölgenin en büyük ekonomilerinin faaliyetlerini askıya almasından dolayı ihracat aylık yüzde 7,7'lik düşüşle büyük bir darbe aldı. Nisan ayında dünya GSYH'sinin yarısının karantina altında olması ve Çin ihracatının eksik talep nedeniyle tutukluk göstermesi nedeniyle ihracat kayıplarının ikinci çeyrekte dibi görmesi bekleniyor. Bu nedenle, küresel emtia ve hizmet ticaretinin bu sene sonunda kriz öncesi seviyesinin yüzde 90'ının üzerine çıkmasını beklemiyoruz. Bu da şirketler açısından ihracatlarının ciddi seviyede gerileyeceği anlamına geliyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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