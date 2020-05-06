Rapor: Küresel ekonomi 2020'de yüzde 3.3 küçülecek

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in raporuna göre, küresel ekonominin 2020'de yüzde 3.3 küçülmesi bekleniyor.

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in raporuna göre, küresel ekonominin 2020'de yüzde 3.3 küçülmesi bekleniyor.

Euler Hermes'in Covid–19 salgınının yarattığı riskleri değerlendirdiği yeni raporunda küresel nüfusun ve üretimin yarısından fazlasını kilit altında tutan bu krizin dünyayı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en kötü resesyona sürüklediği belirtiliyor.

Bu kapsamda dünya ekonomisinin tekrar faaliyet geçmesi ile sermaye piyasalarındaki durumun iyileşmeden önce kötüye gidebileceği tahmin ediliyor.Raporda U şeklinde bir toparlanma yerine krizin uzamasına neden olacak 7 risk faktörünün hükümetler ve şirketler tarafından takip edilmesinin gerekliliğine dikkat çekiliyor.Raporda mal ve hizmet ticaretinde iki çeyrek boyunca sürecek bir resesyon beklendiği ifade ediliyor. Ticaret hacminde yaşanması beklenen yüzde 15'lik bir daralmanın sonucunda dünya ticaretinde 3.5 trilyon dolara varan kayıplar yaşanacağının altı çiziliyor. Bir diğer büyük risk olan iflasların ise hükümetlerin bu zamana kadar göstermediği desteklere rağmen yüzde 20 oranında artacağı tahmin ediliyor.Dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 3.3 küçülmesinin beklendiği raporda yaklaşık 9 trilyon dolarlık bir kaybın yaşanacağı ifade ediliyor. Raporda, "Bu kayıp Almanya ve Japonya ekonomilerinin toplam GSYH büyüklüklerine eşit. Kısmi işsizlik kategorisine giren işlerde çalışanların üçte biri işsiz kalabileceğinin altının çizildiği raporda Euro Bölgesi'nde toplamda 70 milyondan fazla insanın kısmi işsizlik programlarından faydalanacağı tahmin ediliyor" deniliyor.Raporda ekonomilerin yavaş bir seyirde yeniden faaliyete geçmesi ile şirketler için sabit maliyetlerin düşürülmesinin gerekeceği ve bu durumun en çok karantina önlemlerinin çok yavaş hızla kaldırılacağı otel ve konaklama, seyahat ve perakende sektörlerini etkileyeceği söyleniyor. Belçika, İngiltere, İspanya, Fransa ve Portekiz gibi işsizlik programlarının yaklaşık 6 ayla sınırlı olduğu ülkelerde kısmi işsizlik kategorisine giren işlerde çalışanların üçte birinin yılsonuna kadar işsiz kalabileceği öngörülüyor.Raporda çift haneli bütçe açıklarının ve merkez bankalarının balon gibi şişen bilançolarının krizin finansal ekonomik ve sosyal maliyetlerini hafifletmeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Fransa'da 10 milyondan fazla insan kısmi işsizlik programı altında. Almanya'da ise 725 bin şirket destek programından yararlanıyor. İstihdamı korumanın maliyetinin her ülkede GSYH'nin yüzde 1.5'ini aşacağı tahmin ediliyor.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosunun 4.13 trilyon dolardan 6.34 trilyona çıkmasının ardından Fed'den bir ay içinde 2.0 trilyon dolarlık bir bilanço artışı daha bekleniyor.Yılın sonunda ise Fed'in bilanço toplamının 11.5 trilyon dolara yani GSYH'nin yaklaşık yarısına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA