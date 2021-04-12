Ramazan öncesi Ümraniye'de fırın ve tatlıcılardan denetim
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Ramazan öncesi Ümraniye'de fırın ve tatlıcılardan denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ramazan öncesi Ümraniye'de fırın ve tatlıcılardan denetim

Ümraniye'de Ramazan ayı öncesinde pidecilerde, fırınlarda ve tatlıcılarda denetim gerçekleştirildi.

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Ümraniye'de Ramazan ayı öncesinde pidecilerde, fırınlarda ve tatlıcılarda denetim gerçekleştirildi.

Ramazan ayının başlangıcından önce Ümraniye'de pidecilerde, fırınlarda ve tatlıcılarda denetim gerçekleştirildi. Ümraniye Belediyesi ekiplerince yapılan denetimlerde iş yerlerinin hijyen durumu, üretim ve satış koşulları ile iş yerinde gerekli belgeler kontrol edildi. Denetimi gerçekleştiren ekipler tarafından ayrıca iş yeri çalışanlarına korona virüse karşı alınması gereken önlemler hakkında da bilgilendirme yapıldı. - İSTANBUL

Ramazan öncesi Ümraniye'de fırın ve tatlıcılardan denetim
Ramazan öncesi Ümraniye'de fırın ve tatlıcılardan denetim
Ramazan öncesi Ümraniye'de fırın ve tatlıcılardan denetim
Ramazan öncesi Ümraniye'de fırın ve tatlıcılardan denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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