Ramazan davulcusundan korona isyanı: "2 yıldır illallah ettirdin"
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Ramazan davulcusundan korona isyanı: "2 yıldır illallah ettirdin"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan davulcusundan korona isyanı: "2 yıldır illallah ettirdin" Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ramazan ayında kamyonet kasasında davul çalan Yıldıray Palabıyık, manisinde koronaya isyan etti.

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Ramazan davulcusundan korona isyanı: "2 yıldır illallah ettirdin"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ramazan ayında kamyonet kasasında davul çalan Yıldıray Palabıyık, manisinde koronaya isyan etti.

Ramazan davulcusu Yıldıray Palabıyık, sokak sokak gezerek vatandaşları manilerle sahura kaldırdı. Oğlunun kullandığı kamyonetin arkasına binerek davul çalan Palabıyık, manilerine koronavirüsü ekledi. "2 yıldır illallah ettirdin, Türk milletine mesafe koydurttun, Yaşlı genç demeden aldın götürdün, Aşıda da ikiye böldürttün, Korona bırak artık yakamızı, Bu bayram alalım harçlığımızı" diyerek vatandaşlara seslenen Palabıyık, ilgi gördü.

Uzun yıllardır davul çaldığını söyleyen Palabıyık, mahallenin nüfusu artınca kamyonet kasasında mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Ramazan davulcusundan korona isyanı: '2 yıldır illallah ettirdin'
Ramazan davulcusundan korona isyanı: '2 yıldır illallah ettirdin'
Ramazan davulcusundan korona isyanı: '2 yıldır illallah ettirdin'
Ramazan davulcusundan korona isyanı: '2 yıldır illallah ettirdin'
Ramazan davulcusundan korona isyanı: '2 yıldır illallah ettirdin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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