Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün, hangi günler var 2021? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
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Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün, hangi günler var 2021? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün, hangi günler var 2021? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Ramazan ayının ortalarına gelinmesiyle vatandaşlarımız Ramazan Bayramı tatili ile ilgili gelişmeleri merak etti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla kamu, kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda idari izin detayı yer aldı. Bu yazı sonrasında bayram tatili 9 gün oldu mu? sorusunun cevabı araştırmaya başlandı. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün, hangi günler var 2021? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Ramazan ayının ortalarına gelinmesiyle vatandaşlarımız Ramazan Bayramı tatili ile ilgili gelişmeleri merak etti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla kamu, kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda idari izin detayı yer aldı. Bu yazı sonrasında bayram tatili 9 gün oldu mu? sorusunun cevabı araştırmaya başlandı. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün, hangi günler var 2021? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde…

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı Arife Günü: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

Kamu kurumlarında çalışanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderildi.

Yazıda şu detaylar yer aldı; "30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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#EVDEKAL
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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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