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"Ramazan Bayramı sonrasında rezervasyonlarda ciddi hareketlilik olacak"

03.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:32

İşadamı ve Turizmci Ahmet Cemil Yıldırım, Ramazan Bayramı sonrasında rezervasyonlarda ciddi hareketlilik olacağına inandığını belirterek, turizmde iç pazar ve dış pazarda birtakım değişiklikler olacağını söyledi.

İşadamı ve Turizmci Ahmet Cemil Yıldırım, Ramazan Bayramı sonrasında rezervasyonlarda ciddi hareketlilik olacağına inandığını belirterek, turizmde iç pazar ve dış pazarda birtakım değişiklikler olacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un sertifika sistemi ile ilgili geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuştu. ACY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım, sertifika sistemi ile ilgili sektöre hazır olduklarını ifade etti. Yıldırım, turizmdeki hareketlilik için Ramazan Bayramı sonrasını işaret ederken, sektörde koronavirüs nedeniyle birtakım değişikler olacağını belirtti. Ayrıca Yıldırım, geliştirdikleri uygulama hakkında bilgiler verdi.

Mayıs'ın ikinci haftası vaka sayılarında normalleşmenin yaşanması halinde ülke içi turizm trafiğinin Mayıs sonunda başlayacağını belirten Yıldırım, normalleşmeyle birlikte vatandaşlarımız tatile gelmeye başlayacaklarını söyledi.

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Yurtdışındaki operatörlerden edindiğimiz bilgilere göre, satışların minimum seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna rağmen Türkiye'nin ilk sırada olduğunu da söylemek mümkün. Bu sene için 60 milyon turist hedefini yakalayamasak da buna rağmen Türkiye'nin ileriye yönelik rezervasyonlarda dünya genelinde en az iptale sahip olan ülke olduğunu belirtebiliriz.

"Ramazan Bayramı sonrasında rezervasyonlarda ciddi hareketlilik olacağına inanıyoruz"

Ramazan Bayramı sonrası turizmi değerlendiren Yıldırım, "Kültür ve Turizm Bakanımızın da açıkladığı gibi Mayıs sonu turizmde normalleşmeye gidileceğini öngörüyoruz. Ramazan Bayramı sonrasında rezervasyonlarda ciddi hareketlilik olacağına inanıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada olan insanlar sabırla tatil yapmayı bekliyor. Yurtdışındaki tur operatörlerinden de edindiğimiz bilgilere göre minimum seviyede olan tur satışlarında Türkiye ilk sıralarda bulunuyor. Bu da bizi motive ediyor. Yurtiçinde turizm sektörünün Ramazan Bayramı ile tekrar hareketliliğe kavuşacağını, global anlamda da olumlu gelişmelerin etkilerini artıracağını umuyoruz" açıklamasında bulundu.

"İç pazar ve dış pazarda birtakım değişiklikler olacak"

Turizmde iç pazar ve dış pazarda birtakım değişiklikler olacağına işaret eden Yıldırım, "Salgın hastalık tüm sektörleri olumsuz etkilediği gibi turizm sektöründe de tatil alışkanlıklarımızda değişiklik oluşturacak elbette. Otellerde hijyen koşulları değişecek, açık büfe anlayışı yerini kişisel porsiyonlara bırakacak. Yemek dağıtımlarını görevliler yapacak. Kalabalık tatil yerleri yerine sakin yerlere gidilecek. Otellerdeki toplu etkinlikler, konser ve organizasyonlara ara verilecek. Bunun gibi çok daha farklı uygulamalar gelecek. Bu süreçte insanlarımızın bu duruma uyum sağlaması gerekiyor. Eskiye dönüş ise uzun zaman sonra yaşanacak. Koronavirüsü küresel bir sorun olarak görüyor, bu sorunun çözümünün bireysel olarak değil dünya bütününde birlik ve beraberlik ile alınan tedbir ve ülkeler arası desteklerle atlatılacağını düşünüyoruz. Bu süreçte önemli olan olumsuzluk enjekte etmek değil, moral aşılamaktır. İlk önce kendimizi daha sonra da sevdiklerimizi güçlü kılmalıyız" açıklamasında bulundu.

"Türk insanının online seyahat yaklaşımı iyi durumda"

Türk insanının online seyahat yaklaşımının iyi durumda olduğunu belirten Yıldırım, "Birçok sektörün dijital dünya ile artık entegre olması gerektiğini ön görüyoruz ve bu alanda dünyada ilkleri gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. 107 adet ilave web sitesi ve domaine sahibiz. İnsanlar uygun fiyatla, zaman kaybetmeden işlerini tek bir tıkla halletmek istiyor. Buna turizm sektörü de dahil. Bu bağlamda Türk insanı da gideceği yerleri tek bir tıkla kısa sürede araştırıp rezervasyon yapmak istiyor. Hizmet ve fiyat dengesini, şikayetleri, tur hizmetinin içeriğinde neler olduğu gibi bilgileri tek bir yerden öğrenmek büyük fayda sağlıyor. Türk insanının da online seyahat yaklaşımına karşı ilgisi oldukça yüksek" dedi.

"Eksikliğini görünce Shallwego uygulamasını hayata geçirdik"

Hayata geçirdikleri uygulama hakkında bilgi veren Yıldırım, "Türkiye'nin turistik yapısını dünyadaki turizm pasta payını göz önünde bulundurduğumuzda dijital platformda, globalde bizi temsil edecek, tüm hizmetleri bir arada sunacak bir uygulama ve hizmetin olmadığının tespit ettik. Bu doğrultuda hayaller kurmaya ve birçok ülkede seyahat edip insanların turizm alışkanlıklarını analiz etmeye başladık. Hedef kitlelerimizi baz alarak WAT ve Hostelshome'yi kurduk ama bizim için yeterli değildi. İnsanların kişisel seyahat ve kurumsal seyahat hizmetlerinin standartlarını arttırmak ve bu hizmeti globalleştirmeyi hedeflemiştik. Mevcut ekibimizde şu an yol arkadaşlığı yaptığımız arkadaşlarımız ile turizmin gelişimine katkı sağlayacak Shallwego projemizi tasarladık. Uygulamayı 2016 yılında 100 milyon dolar yatırım değeriyle kurduk. Shallwego, 130 ülkede bin 200'den fazla havayolu ile bağlantılı, 1 milyondan fazla otel ile konaklama hizmeti sunan, 122 bin 316 adet transfer noktası, 45 bin 275 adet tur/aktivite paketi ile seyahatseverlerin uçak bileti, otel/konaklama ve VIP transfer hizmetlerini 3 dakika gibi kısa bir sürede organize edebilecekleri online bir dijital seyahat platformudur. Uygulama, bireysel seyahat ve planlamaların yanında kurumsal firmaların da yurtiçi-yurtdışı iş seyahatlerini, organizasyon ve konaklamalarını planlayabilecekleri, muhasebeleştirme ve fatura işlemlerini gerçekleştirip operasyonel yüklerini azaltacakları kurumsal panel ile profesyonelleştirilmiş iş seyahati platformu bulunmaktadır. Projemizde dünyada 10 bin kişi istihdam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Koronavirüs nedeniyle çıkışımızı 25 Mayıs'a erteledik"

Yıldırım sözlerine şöyle tamamladı: "Yatırımlarımızda piyasaya henüz çıkmadığımız için bir aksaklığa neden olmadı. 1 Nisan itibariyle uygulamamız ve tüm hazırlıklarımız zaten tamamlanmıştı. 15 nisanda piyasaya çıkmayı planlamıştık. Koronavirüs nedeniyle çıkışımızı 25 Mayıs'a erteledik. Bu noktada yapmış olduğumuz erteleme bizim uygulamada güncellemede yapacağımız yenilikleri de şimdiden uygulamamıza entegre etmemizi sağladı, yeniliklerimize farklı projeler de ekleyerek ertelediğimiz tarihte daha güçlü bir çıkış yapmamız için bize bir yol oldu". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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