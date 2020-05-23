Ramazan Bayramı'na doğru
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Ramazan Bayramı'na doğru

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve bazı sivil toplum kuruluşları, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı'na doğru
23.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:35

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve bazı sivil toplum kuruluşları, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü, toplumsal hayatın en güzel ve anlamlı günlerini içeren Ramazan Bayramı'na ise kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan Bayramı'nın sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olduğunu ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren, millet olma iradesini ve kardeşliği en üst düzeyde hissettiren, kırgınlıkları unutturan bayramlar, mutluluk ve huzur dolu bir iklim meydana getirmeleriyle inanç ve kültür medeniyetimizin en temel unsurlarındandır. Bu özel günlerde kendi mutluluklarımız ile birlikte yapacağımız yardımlarla çevremizdeki insanlarında yaşamlarına bir nebzede olsa mutluluk katmak bu bayrama ayrı bir anlam katacağı şüphesizdir."

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de bir ay süresince kardeşlik iklimini, dayanışmayı ve kaynaşmayı millet olarak en üst seviyede yaşadıklarını belirtti.

Bayramların Allah'ın bir nimeti olmasının yanında milli birlik ve beraberliğin pekişmesi içinde büyük bir fırsat olduğunu aktaran Dülger, "Son günlerde tüm insanlık dünyayı saran Kovid-19 virüsü ile mücadele etmektedir. Millet olarak nice zorlukları birlik, beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle, bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Milletvekili Ahmet Salih Dal da Ramazan Bayramı'nın karşılıklı sevgi ve saygıyı perçinlediğini, dargınlıkları unutturduğunu aktardı.

Bayramların kardeşçe kucaklaşarak hasret giderilen özel zamanlardan birisi olduğuna işaret eden Dal, "Bizim bayramlarımızda sevdiklerimizi ziyaret, çocukları sevindirmek, büyüklere hürmet, bayram namazında hep birlikte ibadet, kaybettiğimiz yakınları kabirlerinde ziyaret vardır. Lakin, bu Ramazan Bayramında yine kendimizin, sevdiklerimizin ve toplumumuzun sağlığını koruyabilmek amacıyla toplumumuzda var olan kaynaşma ve dayanışmanın bu en güzel örneklerinden uzak durmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da rahmet ayı olan ramazanın cömertliğin zirveye ulaştığı bir dönem olduğunu belirtti. Ramazanı koronavirüs nedeniyle, sosyal mesafe kuralları içerisinde geride bıraktıklarını hatırlatan Bulut, "Bayramı evlerimizde, yaşamın yoğun temposu içinde birbirimize zaman ayıracağımız bir fırsat olarak değerlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı ramazan ayını geride bırakmanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de Ramazan Bayramı'nı yaşanılan zorlu süreç nedeniyle evlerde geçirilecek olmasından duyduğu üzüntüyü diye getirerek, bundan sonraki bayramlarda aynı sofralarda buluşarak doyasıya kucaklaşmak temennisinde bulundu.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de bir ayın ardından İslam alemi olarak Ramazan Bayramı'na kavuşabilmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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