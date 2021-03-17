Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: "Şirketler, Tahvil Garanti Fonu'yla piyasalara erişecek"

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Sermaye piyasalarına daha önce ulaşamamış, şirketlerin, Tahvil Garanti Fonu ile piyasalara erişimleri mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan reform paketi bir çok konuda heyecan oluştururken BES'te 18 yaş altına geçiş vermesi ve sandıklara BES yolunun açılması ile Hayat Emeklilik tarafında heyecan oluşturmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar, reform paketinde kendisini yatırımlar ve sigorta sektörü açısından en çok heyecanlandıran konunun Tahvil Garanti Fonu kuruluşu olduğunu belirtti.

Yaşar, şunları kaydetti:

"Açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ndeki en önemli reformlardan birisi Tahvil Garanti Fonu'nun kurulmasına ilişkin karardır. Sermaye piyasalarına daha önce ulaşamamış, şirketlerin, Tahvil Garanti Fonu ile piyasalara erişimleri mümkün olacaktır. Sermaye piyasalarındaki gerek kurumsal gerek bireysel yatırımcılar garanti fonunun sağladığı teminat ile reel sektör şirketlerinin borçlanma araçlarına talep oluşturabileceklerdir. Ülkemizde reel sektör şirketlerinin finansman kaynaklarına baktığımızda banka finasmanının en önemli kaynak olduğunu gözlemliyoruz.

Faktoring, leasing ve finasman şirketleri de sınırlı da olsa kaynak sağlıyorlar. Bu şirketleri incelediğimizde, bunların da çoğunun banka iştiraki olduğunu görüyoruz. Oysa gelişmiş ülkelerde, sermaye piyasalarından borçlanma araçları ihraçları ile sağlanan kaynağın önemli yer tuttuğunu biliyoruz. Ülkemizde bireysel emeklilik fonları, sigorta şirketleri fonları, işsizlik sigortası fonu, vakıf ve sandıklar, büyük bireysel yatırımcılar gibi piyasa aktörlerinin yönettikleri fonlar yüz milyarlarla ifade edilen seviyelere ulaştı. Daha da önemlisi şu anda dünyada merkez bankalarının parasal genişleme politikaları sayesinde trilyonlarca dolarlık yatırım yeri arayan fonlar oluştu. Bunları doğrudan reel sektör şirketleriyle buluşturmak gerekiyor."

"Kurulacak Tahvil Garanti Fonu'nun hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Sermaye piyasalarındaki yatırımcıların en önemli sorunu borçlanma aracı ihraç eden şirketlerin ve borçlanma araçlarının yarattığı kredi riskini kontrol edememek olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulunan Yaşar, "Gelişmiş piyasalarda borçlanma araçları sigortalanabiliyor ve yatırımcılar ödedikleri primlerle kredi risklerini kontrol edebiliyorlar. Quick Sigorta, Ekim 2020'den bu yana benzer sermaye piyasası araçlarına teminat sağlanması konusunda bir çalışma içinde. Ekim 2020'de Türkiye'de ilk defa bir Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) kefalet sigortası ile 15 Milyon TL'lik ihracına destek olduk." dedi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, " 11 Mart 2021'de de aynı ihraççının 2 yıl vadeli 30 Milyon TL'lik VDMK ihracına destek olduk. Her iki ihraç da yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve bizlere gelen yorumlardan anladığımıza göre yatırımcıların ilgisinin sebeplerinden birisi de menkul kıymet üzerindeki Quick Sigorta kefalet sigortası oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu iki ihracın en önemli özelliği ihracı gerçekleştiren şirketin daha önce sermaye piyasalarına hiç erişmemiş bir şirket olmasıydı. Bu bakımdan hükümetimizin Tahvil Garanti Fonu kurulması konusundaki reform çalışmalarını fikren destekliyoruz. Maddi olarak desteklemeyi de, bizlere bir görev verilirse çok isteriz. Bizce farklı modeller kurulabilir. Mesela, fonu kurma görevi sigorta şirketlerine verilebilir. İstekli olan sigorta şirketleri fonun sermayesini ve yöneticilerini belirleyerek şeffaf ve verimli bir yapı kurabilir. Devlet de kurulan fona ortak olabilir. Fona sağlanacak reasürans desteği ile kısa bir süre içinde milyarlarca liralık kapasite oluşturulabilir. Bağımsız denetim şirketleri, rating şirketleri, aracı kurumlar gibi paydaşlarla reel sektör şirketlerinin en düşük maliyetle buluşturulmasında da öncü rol oynayabiliriz. Devletimiz fonu doğrudan kendisi kurmak isterse de Tahvil Garanti Fonu'na koasürans desteği vererek kendi kapasitemizi kullandırabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız