Qnb Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici Tır"I

QNB Finansbank, "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk platformu kapsamında oluşturduğu Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ında yer alan matematik modülleriyle, 25-26 Mayıs'ta Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek olan Yaratıcı Çocuk Festivali'nde çocuklarla buluşacak.

Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak amacıyla matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje oluşturan QNB Finansbank, matematik dersinde öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimleyecekleri eğitim modüllerini 2018-2019 eğitim öğretim döneminde çocuklarla buluşturdu. QNB Finansbank'ın ana sponsorluğunda Tales Matematik Müzesi iş birliğiyle hayata geçen gezici TIR, bugüne kadar 80 binden fazla çocukla buluştu.

Festivalde standı ziyaret edecek çocuklar Pascal üçgeni, top piramit, beşgen ayna, perspektif, onluk-yüzlük-binlik düzeneği, Mimar Sinan Köprüsü, Ames Odası ve da Vinci Köprüsü modüllerinde matematiği deneyimleyerek ve eğlenerek keşfedecek.

QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı festival sonrası 27 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında 34 modül ve beş ayrı atölye ile İdealtepe Mahallesi, Bağdat Caddesi, Narin Sokak, No.2, 34841 Maltepe/İstanbul adresinde olacak. TIR, ardından son durağı olan Balıkesir'de rotasını tamamlayacak.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, banka olarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında çocukların geleceğe hazırlanırken yanlarında olmayı misyon edindiklerini belirtti. Güzeloğlu, şu yorumu yaptı:

"İlk günden itibaren proje ortaklarımız ve QNB Finansbank'ın gönüllüleriyle birlikte 420 binden fazla çocuğumuzun geleceğine ışık tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kez de eğitimde en önemli alanlardan biri olan matematik konusunda çocuklara görerek ve uygulamalı öğrenecekleri bir proje geliştirdik. QNB Finansbank ve Tales Matematik Müzesi işbirliğiyle hayata geçen 'QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı, 16 şehrimizde on binlerce öğrencimizin matematiğin keyifli dünyasını keşfetmelerini sağlamak için yola çıkmıştı. Ancak Gezici TIR o kadar büyük bir ilgi gördü ki projenin kapsamını genişleterek 16 ili daha ziyaret etme kararı aldık. Projeye yeni yılda da devam edecek olmamız ve bu kadar ilgiyle karşılanması ne kadar doğru bir noktaya değindiğimizi gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye'de gidebildiğimiz kadar çok ile giderek olabildiğince fazla çocuğumuza katkı sağlamayı istiyoruz. Gezici TIR'ımızda yer alan modüller ve atölye çalışmalarıyla çocuklarımıza matematiğin sadece rakamlardan ibaret olmadığını; hayatın her alanında, sanatta, mimaride, doğada yer aldığını uygulamalı şekilde öğreterek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımız matematikte öğrendikleri bilgileri, birebir uygulama ile daha iyi anlayacaklar. Bir çocuğa katkıda bulunmanın geleceğin inovasyon liderlerine katkıda bulunmak olduğuna inanıyor, Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA