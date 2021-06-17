QNB Finanbank Genel Müdürü'nün personele attığı mail sosyal medyayı ikiye böldü
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QNB Finanbank Genel Müdürü'nün personele attığı mail sosyal medyayı ikiye böldü

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QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu'nun banka personeline attığı mail sosyal medyayı ikiye böldü. Banka personelini aşı olmaya yönlendiren Güzeloğlu'nun mailini bir grup doğru bulurken, bir grupta baskı yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Türkiye'de aşılama oldukça hız kazandı. Yaş sınırı 35'e düşerken, SGK'lı herkes de aşı takvimine eklendi. Aşılamada daha da hızlanmak için özel sektörlerde elini taşın altına koymaya başladı. Bu kapsamda bazı AVM'lerde randevusuz aşılama yapılırken, iş yerleri de çalışanlarını aşıya yönlendirmeye başladı. Ancak hala bir grup aşı karşıtlığı gösteriyor.

Dün EVKUR'un çalışanlarına aşıyı zorunlu tutması sosyal medyada gündem olmuştu. Birçok kullanıcı EVKUR'a tepki göstererek, bir daha alışveriş yapmayacağını belirtmişti. EVKUR gibi QNB Finans'ta benzer bir karar aldı.

GENEL MÜDÜR PERSONELE MAİL ATTI

QNB Finans Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, tarafından banka personeline atılan mailde tüm personelin aşı olması istendi. Mailde yer alan "Aşı olmaktan imtina edenleri banka binalarımıza nasıl almayacağımızı konuşuyoruz" cümlesi dikkat çekti.

Güzeloğlu personele hitaben şunları söyledi:

"Aşınızı olun. Olmazsanız pandemi sürecinde binalarımıza dönüş yaparken aşı olmayanları binalara almamayı düşünüyoruz. İşten çıkaracağız demiyorum. Belki evden çalışmaya devam ederler, belki aşı olmayanların ofisini ayırırız, ama aşı olanlarla olmayanları bir araya getirmeyiz, henüz bunlar belli değil. Ama pandemi sürecinde hiç kimsenin diğer çalışma arkadaşlarını enfekte etme lüksü olmadığının altını çiziyorum. "

QNB Finanbank Genel Müdürü'nün personele attığı mail sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Güzeloğlu'nun mailinin sosyal medyaya düşmesiyle kullanıcılar ikiye bölündü. Bir grup kararın doğru olduğunu savunurken bir grup firmaların aşılamayı zorunlu tutmasına tepki gösterdi.

İşte QNB Finansbank ile ilgili atılan tepki tweetlerinden bazıları:

QNB Finanbank Genel Müdürü'nün personele attığı mail sosyal medyayı ikiye böldü
QNB Finanbank Genel Müdürü'nün personele attığı mail sosyal medyayı ikiye böldü
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı! Sosyal medyada tepki yağıyor
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı! Sosyal medyada tepki yağıyor
Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı! Vatandaşlara randevu sorulmaksızın aşı yapılıyor
Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı! Vatandaşlara randevu sorulmaksızın aşı yapılıyor
QNB Finanbank Genel Müdürü'nün personele attığı mail sosyal medyayı ikiye böldü
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