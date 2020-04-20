Putin ve Maduro telefonla görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun, yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun, yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Maduro ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgınının yayılmasını kontrol altına almaya ilişkin konular ele alındı. Maduro, test sistemlerinin tedariki de dahil olmak üzere Rus tarafının sağladığı yardım için teşekkür etti. Söz konusu yeni küresel tehditle mücadele etmek için uluslararası toplumun eş güdümlü önlemleri benimsemesinin önemi kaydedildi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede iki liderin, küresel petrol piyasasındaki durumu değerlendirdikleri bilgisine yer verilen açıklamada, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasında petrol üretiminin kısılmasına yönelik varılan anlaşmanın büyük önemi vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

Rusya ile Venezuela arasındaki başta ekonomik ve ticari olmak üzere ikili ilişkilerin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "Rusya, Venezuela'da iç siyasi farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesi için Venezuela'nın meşru makamlarının çabalarına verdiği desteği teyit etti. Venezuela'daki gelişmelere ilişkin yıkıcı dış müdahalenin kabul edilemezliği vurgulandı." denildi.

Kaynak: AA